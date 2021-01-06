Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı
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Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı

06.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:20
Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı

Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olmak isteyen Royal Antwerp forveti Didier Lamkel Ze, idmana Antwerp'in rakiplerinden Anderlecht'in formasıyla gelince tesislere alınmadı.

Belçika Ligi'nin dişli takımlarından Royal Antwerp'in idmanında kriz yaşandı.

Bir süredir Yunan takımı Panathinaikos'a transfer olmak isteyen ancak kulübüyle anlaşma sağlayamayan Didier Lamkel Ze, takımdan ayrılmanın yollarını arıyor.

Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı

GÜVENLİK İÇERİ ALMADI

Sabah yapılan idman öncesinde rakip takım Anderlecht'in formasını giyerek tesislere gelen Lamkel, güvenlikler tarafından içeri alınmayınca kapıyı zorlayarak girmek istedi.

Son dönemlerde yaptığı disiplinsiz davranışlarla dikkat çeken Lamkel, takım arkadaşlarıyla da sıkıntılar yaşıyor.

Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı

BEERSCHOT FORMASIYLA DA GELMİŞTİ

Öte yandan Lamkel Ze'nin, daha önce Royal Antwerp'in ezeli rakibi Beerschot formasıyla da idmana geldiği öğrenildi.

Kamerunlu futbolcu, bu davranışının ardından taraftarlardan alaycı bir ifadeyle özür dilemişti. Deneyimli futbolcunun kısa süre içerisinde Belçika'dan ayrılacağı belirtildi.

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