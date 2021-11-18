Terim, Fenerbahçe derbisinde Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürmeyi planlıyor

Florya'da gol provaları devam ediyor. Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim çift forvetli düzen üzerinde çalışmalar yapıyor. İleri uçta Diagne ve Halil'i birlikte oynatmanın hesapları içinde olan Terim, hafta boyunca yaptırdığı hücum ve sonuçlandırma çalışmalarına, son idmanda da devam etti.

ÖNDE BASKIYLA İŞİ ERKEN BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Zirve yarışına yeniden dahil olabilmek adına Fenerbahçe maçında mutlak zafer isteyen Terim, ekibiyle birlikte yaptığı rakip analizinde savunma zafiyetleri üzerinde durdu. Bu nedenle Fener'i beklemek yerine önde baskıyla işi erken bitirmeye çalışacak.

PLANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ HAZIR

Kendi savunmasında Marcao ve Nelsson uyumuna güvenen Terim, son derece formda olan Kerem ve Halil'i, Milli arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 44 dakikada hat-trick yapan Diagne'nin bitirici kimliğiyle buluşturmayı düşünen tecrübeli hoca, Feghouli'nin de tecrübesinden yararlanacak.

İLK 11'E SON ŞEKLİNİ CUMARTESİ AKŞAMI VERECEK

Berkan ve Cicaldau ikilisi de bir yandan hücumda bu dörtlüyü beslemeye çalışacak, diğer taraftan takım savunmasına yardım edecek. Beklerde yine Yedlin ve Aanholt'un oynaması bekleniyor. Yine de Terim'in aklında bazı değişiklikler olduğu ve ilk 11'e son şeklini cumartesi akşamı vereceği öğrenildi.

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