Erzincan'ın Tercan ilçesinde geleneksel hale getirilmesi planlanan 1. Bal Festivali düzenlendi.

Tercan balı hakkında farkındalık oluşturmak, yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilerin ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, balın insan sağlığı açısından önemi konusunda halkı bilinçlendirmek ve Erzincan'da bal üretiminin artmasını sağlayarak ekonomiye katkı sunmak maksadıyla Tercan 1. Bal Festivali düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın da katıldığı festivalde Tercan Balı sergilenerek, çeşitli şenlikler düzenlendi. Programda; festivale katkıda bulunan üreticilere ve dernek yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildikten sonra mehteran gösterisi ve türkü sanatçılarının sahne alması ile devam etti.

Akşam saatlerinde ise festival kapsamında Coşkun Yalçın, Ebru Hançer ve Serpil Sarı söyledikleri türkülerle Tercanlılara müzik ziyafeti sundu. - ERZİNCAN