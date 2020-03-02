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Ter Stegen'in Napoli Maçında Yaptığı Kurtarışlar

FC Barcelona, UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı. 27 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen takımının San Polo'da beraberliği korumasında çok önemli bir rol oynadı.

02.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:21

FC , UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu maçında ile 1-1 berabere kaldı. 27 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen takımının San 'da beraberliği korumasında çok önemli bir rol oynadı.

Kaynak: Dugout

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