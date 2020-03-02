Ter Stegen'in Napoli Maçında Yaptığı Kurtarışlar

02.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:21

FC Barcelona, UEFA Şampiyonalar Ligi son 16 turu maçında Napoli ile 1-1 berabere kaldı. 27 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen takımının San Polo'da beraberliği korumasında çok önemli bir rol oynadı.