Tenis: ATP Finalleri

11.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:22

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ikinci gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.

Tsitsipas, bir saat 43 dakika süren mücadelede Medvedev'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın ikinci günü, Andre Agassi Grubu'ndaki Rafael Nadal-Alexander Zverev maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA