Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin dördüncü gününde Grigor Dimitrov, David Goffin'i 2-0 yendi.

Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin dördüncü gününde Grigor Dimitrov, David Goffin'i 2-0 yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçilerini karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 48'incisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam etti.


Pete Sampras Grubu müsabakalarının oynandığı dördüncü günde dünya 6 numarası Grigor Dimitrov ile iki sıra gerisinde bulunan David Goffin korta çıktı.


Bulgar raket Dimitrov, Belçikalı rakibi Goffin'i 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve yarı finale çıkmayı garantiledi.

Günün diğer maçında sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine organizasyona dahil olan Pablo Carreno Busta ve Dominic Thiem karşılaşacak.

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