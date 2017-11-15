Tenis: ATP Finalleri

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin dördüncü gününde Grigor Dimitrov, David Goffin'i 2-0 yendi.



Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçilerini karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 48'incisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam etti.





Pete Sampras Grubu müsabakalarının oynandığı dördüncü günde dünya 6 numarası Grigor Dimitrov ile iki sıra gerisinde bulunan David Goffin korta çıktı.





Bulgar raket Dimitrov, Belçikalı rakibi Goffin'i 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve yarı finale çıkmayı garantiledi.



Günün diğer maçında sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine organizasyona dahil olan Pablo Carreno Busta ve Dominic Thiem karşılaşacak.