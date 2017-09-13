Tenis: American Express İstanbul Challenger

American Express İstanbul Challenger tenis turnuvasının ana tablo üçüncü gün maçları tamamlanırken, çiftlerde çeyrek finale yükselen Türk ekibi sayısı üçe yükseldi.



TED Spor Kulubü kortlarında 69.'su düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın çiftler bölümünde Tuna Altuna-Cem İlkel ikilisi, Fransız Stephane Robert-Maxime Janvier ekibine, 3-6 ve 7-5'lik iki setin ardından tie-break setinde 13/11 üstünlük sağlayarak çeyrek finale çıktı.



Tuna Altuna-Cem İlkel ikilisi, Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ve Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker çiftlerinin ardından çeyrek finale adını yazdıran üçüncü Türk ekibi oldu.



Çiftler çeyrek finalinde, Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ve Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker ekipleri eşleşirken, Tuna Altuna-Cem İlkel ikilisi ise Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) çiftiyle karşılaşacak.