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“Temiz deniz ve temiz doğa umudumuz yok edilmemelidir”

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş-Gemlik Şubesi kimyasal madde üretiminde kapasite artışı ÇED raporuna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

16.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:52
“Temiz deniz ve temiz doğa umudumuz yok edilmemelidir”

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK), MKS Entegre Kimya San. A.Ş-Gemlik Şubesi kimyasal madde üretiminde kapasite artışı ÇED raporuna ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TMMOB Bursa İKK adına Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Rengin Demiröz yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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