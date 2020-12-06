"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber

"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına müjdeli haber

Ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisine müjdeli haberler verdi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymadığını söyleyen ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'i ziyaret etti, kendisine müjdeli haberler verdi.

İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı "Kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi" başlıklı haber, ulusal ve yerel medyada geniş yer buldu. Sosyal medyada da günün konusu haline gelen olayda "Televizyonum olmadığı için kısıtlamadan haberim yoktu" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Yüzgeç'in televizyonunun bulunduğu fakat arızalı olduğu ortaya çıktı. Haber ve sosyal medyadaki yoğun yorumlar üzerine harekete geçen Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda yardımsever ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'e ulaşmaya çalıştı.

Gaziantep Valiliği tarafından ayakkabı boyacısı Mehmet Yüzgeç'in evinde televizyonu bulunduğu tespit edilirken, yardım etmek için ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şahıs ile iletişime geçti.

Günün konusu olunca dram ortaya çıktı

Röportaj esnasında yanına gelen zabıtaların ceza yazmasından korktuğu için ismini bilerek yanlış söyleyen Yüzgeç'in çocuğu da olmadığı ortaya çıktı. 10 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışan Mehmet ve Aysun Yüzgeç çiftinin maddi durumları olmadığı için tüp bebek tedavisi göremedikleri öğrenildi. Tek göz odalı sobalı bir evde yaşam mücadelesi veren Mehmet Yüzgeç, geçimini boyacılıktan kazandığı günlük 15-20 lirayla sağlıyor.

Dün başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadıklarını söyleyen Aysun Yüzgeç de, dün eşi Balıklı Meydanı'na çalışmaya gittiğinde zabıtaların yanına gittiğini belirtti. Eşinin zabıtalardan korktuğunu anlatan Yüzgeç, "Neden geldiğini sormuşlar o da 'Benim evimde bir şey yok. Ne yiyeceğim. Günde 20 lira kazanırsam yiyoruz. Kazanamazsam yiyemiyoruz' demiş. Dün para cezası yazacaklarından korktuğu için yalan söylemiş. 4 çocuğum var demiş ama bizim çocuğumuz yok. Mehmet'in okuma yazması yok. Telefonu da yok. Benim telefonum var. Bir gelirimiz yok. Bu yıl kömürü de para biriktirip aldık. Evdeki eşyaların bir kısmını da komşular verdi. Televizyonumuz var ancak bir haftadır bozuktu. O yalan değil yaptıramadık da. Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyorduk. Sabah o da giderken ben de bir şey demedim" dedi.

"Günde 10-20 lira anca kazanıyor"

Mehmet Yüzgeç'in annesi Fadile Yüzgeç ise oğlunun çocukluktan beri boyacılık yaptığını söyledi. Ona yardımcı olan bir kimsenin olmadığını aktaran Yüzgeç, "Yukarıda kardeşleri oturuyor ama bana bakmıyorlar ona mı bakacaklar? Sabah eşi onu para kazanması için işe yolluyor. O da onun için gidiyor. Günde 10-20 lira anca kazanıyor. Televizyonları çok eski bozulmuştu. Elinden bin lirayı al yüz lirayı ver onu bile anlamaz. Para hesabı bilmez. İşe bilmez. Saati bile bilmez. Fabrikada bir işe girse iyi olur onun için. Dün ceza yememek için yalan söylemiş" ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin'den çifte müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Yüzgeç ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarete gelen Fatma Şahin, Mehmet Yüzgeç'e iki müjdeyi birden verdi. Mehmet Yüzgeç'in Pazartesi günü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işe başlayacağını söyleyen Şahin, Yüzgeç'in eşine ise tüp bebek tedavisine başlayacaklarını söyleyerek masrafların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı sözünü verdi. Yüzgeç ailesi de Fatma Şahin'e teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ifade etti.

"İşiyle, bebeğiyle artık daha mutlu bir aile olacaklar"

Yüzgeç'in evine gelerek eşi ve ailesiyle tanıştığını söyleyen Fatma Şahin, Mehmet'e yıllarca sosyal destek verdiklerini aktardı. Mehmet'in daha önce televizyonu olduğunu ancak bozulduğunu dile getiren Şahin, "Biz bundan dolayı hemen gerekli desteğini verelim dedik. Ancak önemli olan iştir. Biz ona 'Mehmet boyacılık yapma burası sanayi şehri, sanayide de işçi ihtiyacı var' dedik. Hatta geçen hafta sanayicilerimiz işçiye ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Mehmet'le de anlaştık. Pazartesi günü fabrikada işe başlayacak. 11 yıldır evliler ama bebekleri olmuyormuş. Biz tüp bebek desteğini başlatmıştık. Mehmet'in eşi Aysun'la da konuştuk. Hemen hızlı bir şekilde tedaviye başlatacağız. Artık işiyle, bebeğiyle çok daha mutlu bir aile olacaklar. Biz onların sürekli yanlarındayız. Bu ev bizimdir. Ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN