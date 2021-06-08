Telefonunu servise götüren kadının müstehcen fotoğrafları internete düştü! Apple tazminat ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Telefonunu servise götüren kadının müstehcen fotoğrafları internete düştü! Apple tazminat ödeyecek

Telefonunu servise götüren kadının müstehcen fotoğrafları internete düştü! Apple tazminat ödeyecek
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

iPhone model akıllı telefonunu yetkili servise götüren ABD'li 21 yaşındaki genç kadın, cihazındaki müstehcen fotoğraflarının internete sızması sonrası başlattığı hukuk savaşını kazandı. Apple 21 yaşındaki kullanıcı ile anlaştı. Anlaşma detayları gizli tutulurken, tazminatın birkaç milyon dolar olduğu bilgisi ülke basınında yer aldı.

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan adı açıklanmayan bir kadın, iPhone model akıllı telefonunu tamire götürdükten sonra başına gelmeyen kalmadı.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞ

Akıllı telefonundaki özel fotoğrafları burada çalışan görevli tarafından internete sızdırılan kadın verdiği hukuk savaşını yaklaşık 5 yıl sonra kazandı. Apple, 21 yaşındaki kadına uğradığı manevi hasardan dolayı tazminat ödemeyi kabul etti.

TAZMİNAT MİKTARI GİZLİ TUTULUYOR

Ülke basınında yer alan haberlerde tazminat miktarının iki tarafın ortak kararı ile gizli tutulması kararı alındığı bilgisine yer verildi. Aynı haberlere göre, söz konusu tazminatın birkaç milyon dolar olduğu bilgisinin de altı çizildi. 2016 yılında gerçekleşen olay sonrası söz konusu kullanıcının Apple'a 5 milyon dolarlık bir tazminat davası açtığı açıklanmıştı.

Konu ile ilgili yayınlanan raporda, üniversite öğrencisi olan kadının telefonunu tamire gönderdiği ve telefonun Sacramento dışında Pegatron şirketi tarafından işletilen bir tesiste bulunduğu belirtildi.

APPLE: HEMEN HAREKETE GEÇTİK

İlk olarak İngiliz Telegraph gazetesinde çıkan haber Apple tarafından doğrulandı. Bu habere göre, Apple sözcüsü konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Müşterilerimizin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz ve verilerin onarım süreci boyunca korunmasını sağlamak için bir dizi protokole sahibiz. 2016 yılında satıcılarımızdan birinde politikalarımızın bu korkunç ihlalini öğrendiğimizde hemen harekete geçtik ve o zamandan beri satıcı protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik."

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Muharrem İnce
Magazin Alişan Beren Saat Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Mert Günok Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Telefonunu servise götüren kadının müstehcen fotoğrafları internete düştü! Apple tazminat ödeyecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:19:37. #1.16#

title