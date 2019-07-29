Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Teksüt Bandırma, ABD'li forvet Emanuel Terry'yi transfer etti.

Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Teksüt Bandırma, ABD'li forvet Emanuel Terry'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, NBA G-Ligi takımlarından Sioux Falls Skyforce'da forma giyen 22 yaşındaki Terry ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
2,06 metre boyundaki oyuncu, NBA G-Ligi'nde çıktığı 18 karşılaşmada 14,1 sayı, 9,4 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA
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