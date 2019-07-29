Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Teksüt Bandırma, ABD'li forvet Emanuel Terry'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, NBA G-Ligi takımlarından Sioux Falls Skyforce'da forma giyen 22 yaşındaki Terry ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2,06 metre boyundaki oyuncu, NBA G-Ligi'nde çıktığı 18 karşılaşmada 14,1 sayı, 9,4 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA