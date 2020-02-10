Tekstil Kent Projesi ile talihini değiştiren kent: Ağrı

10.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:42

Türkiye'nin en doğusu, yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ağrı bugünlerde farklı yönleriyle gündemde.

İlk önce kayyum belediye başkanı sıfatıyla görev alan Süleyman Elban, Ağrı'da büyük ve gözle görülür bir değişim başlattı. Elban, Ağrı'nın makus talihini değiştirmeye başladı.

GERÇEK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI

Ağrı insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Vali Süleyman Elban şehrin istihdamına da el atarak çok önemli projelere imza attı. Toplamda 21 bin kişinin çalışacağı Tekstil Kent Projesi'ni hayata geçiren Ağrı Valisi Süleyman Elban, Nike ve Tomy gibi ünlü markaların Ağrı'da üretim üssü kurmasını sağladı ve gerçek bir başarı hikayesine imza attı.

OLUMSUZ ELEŞTİRİLERE RAĞMEN YENİLİKLERE DEVAM EDECEK

Ağrı'nın istihdamda zirveyi yakalamasını sağlayan Vali Elban, birçok farklı kesimin de olumsuz eleştirilerine maruz kalıyor. Ancak Vali Elban, Ağrı için, Ağrılılar için köklü değişim ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğini hemen her fırsatta, her platformda dile getirmeye devam ediyor.