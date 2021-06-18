Tekstil ihracatının liderleri ödüllendirildi

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), 2020 yılında gerçekleştirilen 745,3 milyon dolarlık ihracat performansına en fazla desteği veren 46 üyesini ödüllendirdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), 2020 yılında gerçekleştirilen 745,3 milyon dolarlık ihracat performansına en fazla desteği veren 46 üyesini ödüllendirdi.

Pandemi nedeniyle ertelenen ATHİB'in 2019 ve 2020 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantıları ve 2020 Yılı Başarılı Tekstil İhracatçıları Ödül Töreni, Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) merkez binasında gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkililerinin de katıldığı toplantıda genel kurul üyelerine hitap eden ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, korona virüs salgınının etkili olduğu 2020 yılında hükümetin sağladığı destekler ve kolaylaştırıcı uygulamalar sayesinde ihracatın devamlılığını sağladıklarını ve ülke ekonomisine 745,3 milyon dolar döviz kazandırdıklarını belirtti.

Türkiye'nin kalkınmasında itici gücün ihracat olduğunu ve devlet desteklerinin katlanarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Fatih Doğan, "ATHİB olarak daha çok üretmek, daha yenilikçi ürünleri nihai tüketiciye sunmak ve dünyada tercih edilen tekstil ihracatçısı ülke olmak istiyoruz. Küresel pazarlardaki zorlu rekabet şartlarında pazar payımızı artırmak adına özgün tasarımlar üretmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Tekstil devlerinin gurur tablosu

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın devamında düzenlenen törende 2020 yılında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan ATHİB üyeleri plaketle ödüllendirildi. ATHİB Başkanı Fatih Doğan, birinci sıradaki Boyteks'in ödülünü Mahmut Halit Kılıç'a, ikinci sıradaki Filpa Ambalaj'ın ödülünü Salih Sütcü'ye, üçüncü sıradaki İskur Mensucat'ın ödülünü İbrahim Serhat Gültekin'e takdim etti. 2020 yılında başarılı olan ve plakete layık görülen diğer tekstil firmalarının temsilcileri de ödüllerini Başkan Fatih Doğan ve Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç'ın elinden aldı.

ATHİB'in 2020 Yılı Başarılı Tekstil İhracatçıları listesinde şu firmalar yer aldı:

Boyteks Tekstil, Filpa Ambalaj, İskur Mensucat, Orta Anadolu Ticaret, İskur İplik Kumaş Mensucat, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri, Şirikçioğlu Pazarlama, Kıvanç Tekstil, Mem Pazarlama, Gözek Tekstil, İnşirah Pazarlama, Küçükler Tekstil, Almer Tekstil, Ulusoy Tekstil, Elit İplik, Teknomelt Teknik Mensucat, Milkay Teknik Tekstil, Beşler Tekstil, Hatfil Tekstil, His Tekstil, Bosforo Tekstil, ÇMS Pazarlama, Bakırlar Tekstil, Abecotton Tekstil, Pidok Plastik Sanayi, Filesan File Çuval Sanayi, Palmiye Dokuma İplik Tekstil, Baktıroğlu Orman Ürünleri Mobilya ve Tekstil Sanayi, Oğuz Tekstil, İlbeyli Tekstil, Esra Tekstil, Zirve Tekstil, Atlas Denim Tekstil, Başyazıcıoğlu Tekstil, Karsu Tekstil, Arseteks Tekstil, Odak Ambalaj, Çalık Denim Tekstil, Kaliteks Vatka Keçe, Çetinkaya Mensucat - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı