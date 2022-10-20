Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından telefon getirme şartı değişti. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yaptığı açıklamayla birlikte yurt dışından telefon getirme şartı üzerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Yurt dışından telefon getirme şartları neler?

Yurt dışından telefon getirme şartı değişti: 1 Kasım 2022'ye kadar süre verildi!

Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yurt dışından telefon getirme şartı değiştirildi. Artık yurt dışına çıkan vatandaşlar yanlarında her 3 yılda 1 adet telefon getirebilecek.

Bu süre içerisinde 2. bir cihaz getirmek istendiği takdirde gümrük vergisinden muaf olmayacak. Yani IMEI kayıt ücretine ek olarak bir de vergi ödemesi gerekecek. Tabii tek kısıtlama bu değil. Bir de kullanım tarafında kısıtlama mevcut.

2. kurala göre de yurt dışından getirilen telefon kimin pasaportuna kayıt ettirilmiş ise yalnızca o kişiye ait hat ve SIM kart ile kullanılabilecek. Dolayısıyla 2. el satışının yapılmasının da önüne geçilmiş olunacak. Henüz netlik kazanmamış olsa da 2. kuralın da 3 yıl süre ile geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Ticaret bakanlığı tarafından Yurt dışından telefon getirme şartı için yapılan açıklama şu şekilde:

"Söz konusu uygulama dahilinde yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin 3 takvim yılında 1 adet teknik takibini mümkün kılmak amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirilmesi önlenecek"

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