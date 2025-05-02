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Yarısı Bizden kampanyasının tüm detayları belli oldu

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Kentsel dönüşümde ev ve işyeri sahiplerine devlet eliyle yapılacak destek miktarları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu değişikliğin ardından yapılacak ödeme tutarları da netleşti. Buna göre, 700 bin lira olan hibe ve kredi tutarları 875 bin liraya yükseltildi.

İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları belli oldu. Buna göre, daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL'ye çıkarıldı.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının artırıldığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor. İşte 5 soruda tüm merak edilenler

1. Yeni destek tutarları ne kadar?

Konutlar için daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye, yine 700 bin TL olan kredi desteği 875 bin TL'ye, 100 bin TL olan taşınma yardımı ise 125 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece bir ev için toplam destek tutarı 1 milyon 875 bin TL'ye yükselmiş oldu.

2. İş yerlerine destek nasıl olacak?

İş yerleri için 350 bin TL olan hibe 437 bin 500 TL'ye, 350 bin TL olan kredi desteği de 437 bin 500 TL'ye yükseltildi. Taşınma yardımı 125 bin TL olarak güncellendi. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için sunulan toplam destek miktarı 1 milyon TL oldu. Ayrıca, hak sahiplerinin diğer her bir dükkanı için 875 bin TL kredi imkânı sağlanacak.

3. Kredilerde iki yıl detayı nedir?

Kredi ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılı faizsiz, sonrasında ise geri ödemeler TÜFE oranının yarısı kadar güncellenerek yapılacak. Bu sayede vatandaşlar, kentsel dönüşüm sürecinde ödeme konusunda da rahatlatılıyor.

4. Yarısı Bizden kampanyasından son tablo ne?

İstanbul genelinde kampanya kapsamında 21 bin ev ve iş yerinin inşası sürüyor. Ayrıca 41 bin konut için proje süreci devam ediyor. Kampanyaya ek olarak, bakanlık İstanbul'un 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm yürütüyor.

5. Kampanya Emlak Konut ve TOKİ projeleri için de geçerli mi?

Alan bazlı büyük dönüşümler için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği yapıyor. Vatandaşlar bu dönüşüm projelerinde 875 bin TL'lik hibe desteğinden yararlanabiliyor. İnşaat sürecini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor ve hibe, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan tutar ise uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. 2012'den bu yana kentte 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümde ise süreç devam ediyor.

Yarısı Bizden kampanyasının tüm detayları belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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