Yandex, 2027'ye Kadar 20 Bin Robot Kurye İle Teslimat Yapacak

Rus teknoloji şirketi Yandex, Rusya'da 2027'ye kadar 20 bin robot kuryeyi devreye alacağını ve ülkedeki her 10 kuryeden birinin robot olacağını bildirdi.

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin robot kurye filosunu önemli oranda artıracağı belirtildi.

Bir yıl içerisinde ayda 1300 robotun üretileceğine işaret edilen açıklamada, "2027 sonuna kadar toplam 20 bin yeni nesil robot devreye alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, robot kuryeler sayesinde işçi açığı sorununun ve teslimat masraflarının azalacağına işaret edilirken, "İki yıl içerisinde her 10 kuryeden birisi robot olacak. Kurye robotlar önce St. Petersburg, Kazan ve diğer Rus şehirlerinin sokaklarında çalışacak ve Moskova'daki sayıları da artacak." denildi.

Moskova'da 2019'da hizmete alınan Yandex'e ait kurye robotlar, bu yıl 250 binden fazla teslimat gerçekleştirdi.