Haberler

Yandex, 2027'ye Kadar 20 Bin Robot Kurye İle Teslimat Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus teknoloji şirketi Yandex, 2027 yılına kadar Rusya'da 20 bin robot kuryeyi devreye almayı planladığını açıkladı. Şirket, robot kuryelerle işçi açığı sorununu çözmeyi ve teslimat maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Rus teknoloji şirketi Yandex, Rusya'da 2027'ye kadar 20 bin robot kuryeyi devreye alacağını ve ülkedeki her 10 kuryeden birinin robot olacağını bildirdi.

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin robot kurye filosunu önemli oranda artıracağı belirtildi.

Bir yıl içerisinde ayda 1300 robotun üretileceğine işaret edilen açıklamada, "2027 sonuna kadar toplam 20 bin yeni nesil robot devreye alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, robot kuryeler sayesinde işçi açığı sorununun ve teslimat masraflarının azalacağına işaret edilirken, "İki yıl içerisinde her 10 kuryeden birisi robot olacak. Kurye robotlar önce St. Petersburg, Kazan ve diğer Rus şehirlerinin sokaklarında çalışacak ve Moskova'daki sayıları da artacak." denildi.

Moskova'da 2019'da hizmete alınan Yandex'e ait kurye robotlar, bu yıl 250 binden fazla teslimat gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı

Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title