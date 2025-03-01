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Xiaomi ürettiği yeni lüks model otomobilin satışlarında rekora imza attı

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Xiaomi'nin yeni elektrikli performans sedanı SU7 Ultra, lansmanının hemen ardından büyük bir satış başarısı elde etti. Araç, satışa sunulduktan sadece 120 dakika sonra yıllık satış hedefi olan 10 bin adetlik rakama ulaştı.

Otomobil dünyası Xiaomi'nin yeni elektrikli performans sedanı SU7 Ultra'yı konuşuyor. Lüks araç görücüye çıkar çıkmaz adeta peynir ekmek gibi tükendi.

Xiaomi SU7 Ultra, Ekim 2024'te ön satışa 814 bin 900 yuan (111 bin 800 dolar) fiyat etiketiyle sunulmuştu. Ancak lansman sırasında duyurulan satış fiyatı, ön satış fiyatından yüzde 35 daha düşük olarak 529 bin 900 yuan (72 bin 800 dolar) seviyesinde açıklandı. Çinli elektrikli araç üreticileri genellikle lansmanda fiyatları düşürerek talep yaratmayı amaçlasa da, Xiaomi'nin bu kadar büyük bir indirim yapması dikkat çekti.

HIZLI SATIŞLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Siparişler 27 Şubat saat 22:00'de (Çin saatiyle) başladı. İlk 10 dakika içinde 6 bin 900 adet sipariş alan Xiaomi, iki saat içinde 10 bin adet satış barajını aştı. Müşteriler, 20 bin yuan (2 bin 700 dolar) depozito ödeyerek sipariş verebiliyor. Bu depozito bir hafta içinde iade edilebilirken, sürenin dolmasının ardından sipariş kesinleşiyor. Daha erken teslim almak isteyen müşteriler için 40 bin yuan (5 bin 500 dolar) tutarında iade edilemez depozito seçeneği de sunuluyor.

Xiaomi ürettiği yeni lüks model otomobilin satışlarında rekora imza attı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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