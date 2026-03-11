Haberler

X'te yeni dönem! Grok'a soru sormak bugün itibarıyla paralı oldu

X'te yeni dönem! Grok'a soru sormak bugün itibarıyla paralı oldu
Güncelleme:
X platformunda yapay zekâ botu Grok'a soru sorma özelliği bugün itibarıyla büyük ölçüde ücretli hale getirildi; kullanıcıların daha geniş kullanım için Premium aboneliğe geçmesi gerekecek.

  • Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'teki yapay zekâ sohbet botu Grok'a soru sormak bugün itibarıyla ücretli abonelik paketleri kapsamına alındı.
  • Grok'un bilgi sorgulama, içerik üretme ve görsel oluşturma gibi gelişmiş özellikleri artık X Premium abonelerine özel hale getirildi.
  • Ücretsiz kullanıcılar Grok'u çok sınırlı şekilde kullanabilecek, daha fazla soru sormak için ücretli abonelik gerekiyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te kullanılan yapay zekâ sohbet botu Grok ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Dış basında yer alan haberlere göre kullanıcıların Grok'a soru sorma ve bazı gelişmiş özellikleri kullanma imkânı bugün itibarıyla ücretli abonelik paketleri kapsamına alındı.

xAI tarafından geliştirilen Grok, X platformuna entegre edilen bir yapay zekâ asistanı olarak bilgi sorgulama, içerik üretme ve görsel oluşturma gibi birçok özellik sunuyordu. Ancak yapılan son değişiklikle birlikte bu özelliklerin büyük bölümü X Premium abonelerine özel hale getirildi.

ÜCRETSİZ KULLANICILARA KÖTÜ HABER

Yeni düzenlemeye göre ücretsiz kullanıcılar Grok'u çok sınırlı şekilde kullanabilecek. Daha fazla soru sormak veya gelişmiş yapay zekâ araçlarına erişmek isteyen kullanıcıların X'in ücretli abonelik paketlerinden birine geçmesi gerekiyor.

MİLYONLARI İLGİLENDİREN KARAR

Uzmanlar, yapay zekâ platformlarında giderek yaygınlaşan "freemium" modelinin X'te de uygulanmaya başladığını belirtiyor. Buna göre temel kullanım ücretsiz kalırken, yüksek kullanım limitleri ve gelişmiş özellikler ücretli abonelere sunuluyor.

