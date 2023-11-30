Vivo X100 Küresel Lansmana Yaklaşıyor
Vivo X100 ve X100 Pro, küresel lansmana adım adım yaklaşıyor. Çin'de tanıtılan X100 ailesi, yakında küresel pazarda yerini alacak. Özellikleri değişecek mi? Detaylar haberimizde.
Bugün sertifikasyon sitesinde görülen Vivo X100, küresel lansmana adım adım yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan X100 ailesi, yakında küresel pazarda yerini alacak. Peki özellikleri değişecek mi? Gelin hepsini anlatalım.
Vivo X100 global sürümü çok yakında tanıtılabilir!
Vivo X100 ve X100 Pro Çin'deki tanıtımda büyük bir yankı oluşturdu. Satışa sunulmasının ardından ciddi satış rakamları elde eden Vivo, şimdi aynı etkiyi küresel pazarda oluşturmak için geliyor. Çin sürümünden sonra global sürüm için de bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlayan olan Vivo şimdiye kadar bir tarih bildirmedi. Ancak ortaya çıkan veriler lansmanın adım adım yaklaştığını bildiriyor.
Bugün Bluetooth seritifkasyon sitesinde görülen Vivo X100 ve X100 Pro, Bluetooth 5.4 bağlantısını desteklediğini açıklıyor. Buradaki bilgilere göre küresel pazara sırasıyla V2309A ve V2334A model numaraları ile giriş yapacak olan Vivo X100 ve X100 Pro iddialara göre Çin sürümü ile aynı özelliklere sahip olacak.
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Şimdilik Vivo X100 ailesinin global sürümü hakkında bilinenler bu kadar. Bakalım Çinli şirket X100 ailesini küresel pazarda ne kadar fiyatla satışa sunacak?
Vivo X100 ve X100 Pro özelikleri!
50 W kablosuz hızlı şarjÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel OIS'li Sony IMX920 – 50 Megapiksel ultra geniş açılı – 64 Megapiksel telefoto– 50 MegapikseL OIS'li Sony IMX989 – 50 Megapiksel ultra geniş açılı – 50 Megapiksel telefoto İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4
ÖzellikVivo X100Vivo X100 ProEkran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB / 16 GB12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.000 mAh5.400 mAhŞarj120 W hızlı şarj100 W hızlı şarj
50 W kablosuz hızlı şarjÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel OIS'li Sony IMX920
– 50 Megapiksel ultra geniş açılı
– 64 Megapiksel telefoto– 50 MegapikseL OIS'li Sony IMX989
– 50 Megapiksel ultra geniş açılı
– 50 Megapiksel telefoto İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.4