Vivo X100 Küresel Lansmana Yaklaşıyor

Bugün sertifikasyon sitesinde görülen Vivo X100, küresel lansmana adım adım yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan X100 ailesi, yakında küresel pazarda yerini alacak. Peki özellikleri değişecek mi? Gelin hepsini anlatalım.

Vivo X100 global sürümü çok yakında tanıtılabilir!

Vivo X100 ve X100 Pro Çin'deki tanıtımda büyük bir yankı oluşturdu. Satışa sunulmasının ardından ciddi satış rakamları elde eden Vivo, şimdi aynı etkiyi küresel pazarda oluşturmak için geliyor. Çin sürümünden sonra global sürüm için de bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlayan olan Vivo şimdiye kadar bir tarih bildirmedi. Ancak ortaya çıkan veriler lansmanın adım adım yaklaştığını bildiriyor.

Bugün Bluetooth seritifkasyon sitesinde görülen Vivo X100 ve X100 Pro, Bluetooth 5.4 bağlantısını desteklediğini açıklıyor. Buradaki bilgilere göre küresel pazara sırasıyla V2309A ve V2334A model numaraları ile giriş yapacak olan Vivo X100 ve X100 Pro iddialara göre Çin sürümü ile aynı özelliklere sahip olacak.

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Şimdilik Vivo X100 ailesinin global sürümü hakkında bilinenler bu kadar. Bakalım Çinli şirket X100 ailesini küresel pazarda ne kadar fiyatla satışa sunacak?

Vivo X100 ve X100 Pro özelikleri!