ULAK'tan 6G Teknolojisine 208 Patent Başvurusu

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, 6G teknolojilerine yönelik patent çalışmaları kapsamında 208 başvuru gerçekleştirdiklerini bildirdi.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "6G, yalnızca daha yüksek veri hızı değil; yapay zeka destekli ağlar, ultra düşük gecikme süresi ve milyarlarca cihazın gerçek zamanlı bağlantısıyla hayatın tüm alanlarını dönüştürecek bir paradigma değişimidir. ULAK olarak bu dönüşümün merkezinde yer alma vizyonuyla 6G teknolojilerine yönelik patent çalışmalarımızı hızlandırdık. 208 başvuru gerçekleştiren bu portföy, Türkiye'nin bu küresel yarışta sadece izleyici değil, aktif oyuncu ve yön belirleyici olma kararlılığını simgeliyor. Patent çalışmaları sadece sayıdan ibaret değildir. Bu başvurular, içerdiği yüksek teknoloji seviyesi ve özgünlük değeriyle küresel ölçekte rekabet gücüne sahiptir. Geliştirdiğimiz teknolojiler, iletişim altyapısının ötesinde otonom ulaşım, akıllı üretim, sağlık, afet yönetimi, savunma gibi birçok kritik alanda kullanılabilecek potansiyele sahip. Tüm bu başarı, alanında uzman fikri mülkiyet (IP) ekibimizin stratejik yaklaşımı ve Türk mühendislerden ve değerli akademisyen hocalarımızdan oluşan çekirdek buluşçu kadromuzun ortaya koyduğu yenilikçi vizyonun bir sonucudur. ULAK'ın geliştirdiği patentler, yalnızca teknik başarı değil; aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ihracatçısı bir ülke olma hedefi açısından da somut bir adım niteliği taşıyor. Geliştirilen bu yüksek teknoloji içeren çözümler, Türkiye'nin gelecekte şekillenecek uluslararası 6G standartlarında söz sahibi olma potansiyelini güçlendiriyor. Yerli mühendislik gücümüzle attığımız bu adımlar, sadece geleceğin iletişim altyapısını değil, Türkiye'nin dijital bağımsızlığını ve yüksek katma değerli teknoloji üretimini de doğrudan etkiliyor. ULAK olarak bu vizyon doğrultusunda, teknolojiye yön veren bir Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

ULAK, bu adımıyla uluslararası rekabet gücünü artırma ve 6G standartlarının oluşumunda söz sahibi olma iradesini net bir şekilde ortaya koydu. Patent başvurularının 85'i Patent İş birliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası düzeyde yapılırken, 9'u ABD'ye, 114'ü ise ulusal patent başvurusu olarak kaydedildi. Şu ana dek, 3 patent ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından, 54 patent ise Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından olmak üzere 57 patent başvurusu tescillenmiş durumda.