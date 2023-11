Telsiz Kullanım Ücreti Ödenmezse Ne Olur?

Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte artık teknoloji hayatımızın tüm can damarlarına kadar işledi. Cep telefonları adeta kişisel asistanımız haline geldi. Hayatımızı kolaylaştıran telefonların şebeke hizmeti vermesi için telekomünikasyon şirketlerinin yardımına ihtiyacımız var. Bununla birlikte her hizmetin de bir bedeli var. Bununla birlikte her hizmetin de bir bedeli var. Bu hizmet için telsiz kullanım ücreti ödememiz gerekiyor. Peki bu ücreti ödemezsek ne olur? İşte bunun cevabı…

Telsiz kullanım ücreti ödenmediği takdirde karşılaşabilecek yasal yaptırımlar!

Telsiz Kullanım Ücreti "Telekomünikasyon Hizmeti" için devlete ödenmesi gereken bir tutardır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararına göre her yılın başında abonelerden tahsil edilecek tutar belirlenir. Telekomünikasyon şirketleri tüm aboneleri için bu ücreti ocak ayında devlete peşin olarak öder. Ardından bu ücreti abonelerinden tahsil eder.

2023 yılında telsiz kullanım ücreti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararınca 113,14 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar 2022 yılında ise 50,75 TL idi. Bu ücret hem faturalı hem de faturasız hatlara taksit taksit yansıtılır. Faturasız aboneler için ilk ay 9,432 TL ve devam eden 11 ay boyunca 9,428 TL olarak yansıtılır.

Depremde telefon yerine telsiz ile iletişim! (Video)

Toplam telsiz kullanım ücreti borcunuz 115 TL ve üzerindeyse Turkcell bazı yaptırımlar uyguluyor. Turkcell Mağazalarından ve Müşteri Hizmetlerinden paket satın alabilmeniz için borcunuzu 115 TL'nin altına indirmeniz gerekiyor.

Veyahut herhangi bir kanaldan tek seferde en az 50 TL yükleme yapmanız gerekmektedir.?? Bu kanallar Turkcell Uygulaması, Turkcell Müşteri Hizmetleri, Turkcell Mağazaları, anlaşmalı banka ve marketlerdir. Borç miktarınızı Turkcell Uygulamasından, müşteri hizmetlerini arayarak ya da telefonunuzdan *100# tuşlayarak öğrenebilirsiniz.

Eğer Vodafone abonesi iseniz ve telsiz kullanım ücreti borcunu ödemezseniz avantajlı ve bütçe dostu teklifleriniz limitlenir. Sınırlı sayıda ve içerikte teklifler alırsınız. Vodafone da borcunuzu sorgulamak isterseniz yapmanız gereken çok kolay bir adım var. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ya da KOLAY BAKİYE yazıp 7000'e kısa mesaj göndererek güncel borcunuzu ücretsiz öğrenebilirsiniz.

Numara taşıma işlemi yapan faturasız hat sahibi müşterilerinin ilgili yıla ait kalan Telsiz Kullanım Ücreti borcu numarasını taşıdığı operatöre devredilir. Eğer operatörünüz Türk Telekom ise Telsiz Kullanım Vergi borcu tutarlarını kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. mobil hatlarından *123# 'yi tuşlayabilirsiniz. "Telsiz" yazıp 5555'e SMS gönderebilirsiniz. ya da 444 1 444 Müşteri Hizmetlerinden veya Türk Telekom Mağazalarından öğrenebilirsiniz.

Faturalı hatlarda bu tutar zaten her 3 operatörde de faturalara eşit olarak yansıtılıyor. Peki Faturalı mobil hattan faturasız mobil hatta geçiş yapılırsa ne olacak? Düzenlenecek olan son dönem faturasına, o yılın sonuna dek ödenecek ücret toplu olarak yansıtılır. Bu ödemeden sonra faturasıza dönüştürülmüş olan hattan, o yılın sonuna kadar Telsiz kullanım ücreti tahsil edilmeyecektir.