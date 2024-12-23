Telegram ilk kez karlılığa geçti ve 1 milyar dolar gelir elde etti

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, uygulamanın üç yıl önce para kazanma modeline geçmesinden bu yana ilk defa kara geçtiğini ve bu yıl 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini bildirdi.

Durov, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Telegram Premium kullanıcı sayısının bu yıl üç kat artarak 12 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

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