Telefoncular IMEI silinmesi kararını olumlu karşıladı

Cep telefoncularına göre şebeke almayan IMEI'nın silinmesi kopyalanmayı önleyecek

Cep telefon satıcısı Yiğit Aytekin:

"Sinyal alamayan IMEI'nin bir yıl içinde kapatılacak olması bizim için iyi oldu"

"Telefonların yurt dışından gelmesi ile alakalı alınmış bir önlem"

ESKİŞEHİR - 2024 yılında yürürlüğe girmeye hazırlanan 1 yıl aralıksız sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaralarının silinmesine yönelik yönetmeliği değerlendiren Eskişehir'deki cep telefon satıcıları gelişmeden memnun olduklarını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği' Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yurt dışından getirilen ve 7 yıl şebeke hizmeti almayan IMEI numaralarına sahip cihazlar siyah listeye alınacak. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile birlikte 1 yıl aralıksız sinyal alınamayarak siyah listeye giren cep telefonlarının IMEI numaralarının kaydının silineceği bildirildi.

"Bir yıla düşmesi bizim için iyi oldu"

Cep telefoncu esnafı gelecek yıl yürürlüğe girecek bu yönetmelikle yasa dışı yollarla ülkeye getirilen cihazların IMEI numaralarının kopyalanma durumlarının ortadan kaldıracağını belirtti. Kullanılmayan cihazların sinyal alamayan IMEI numaraları için 7 yılın uzun bir süre olduğunu ifade eden telefoncu esnafı, söz konusu sürenin bir yıla düşürülme kararını olumlu karşıladı. Eskişehir'de cep telefonu alım, satım ve bakımını yapan Yiğit Aytekin, konuya ilişkin şunları söyledi:

"IMEI numaralarını 7 yıl kullanmayınca kapatıyorlardı. Şimdi bu süre 1 yıla düştü. Bir yıla düşmesi bizler için iyi oldu. Eski cihazların IMEI numaralarını yurt dışından yasadışı yollarla getirilen ve IMEI numaralarını ürünlere kopyalıyorlardı. Sürenin bir yıla düşmesiyle beraber yeni ürünlere kopyalama süreleri daha aza düşmüş oldu. Kullanacakları IMEI numaraları daha aza düştü. 7 yıl süre içinde sim karta IMEI numarası tanıtılmadığı takdirde bu numaralar kapatılıyordu. 7 yıl zaten çok uzun bir süre, bu sürede sinyal alamayan bir telefonun kapatılması normal bir şey."

"Telefonların yurt dışından gelmesi ile alakalı alınmış bir önlem"

Aytekin, yurt dışından getirilen telefonların piyasa satışını etkilediğinden bahsederek, cihaz alımı yaparken vatandaşların IMEI numaralarını E-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabileceklerini dile getirdi. Aytekin sözlerine şöyle devam etti:

"Biz distribütör garantili vergileri tamamen ödenmiş ürünler satıyoruz. Piyasaya yurt dışından telefonlar da geliyor. Bunlar tabii ki bizim satışlarımızı etkiliyor. Bize faydası yurt dışı cihazlarına IMEI numaralarının kaydedilmesi ve kaydedilecek numaraların azaltılması olacak. Vitrinimizde de bazı ürünler duruyor. Bazı ürünler uzun vadede satılmıyor. Tüketiciler cihazlarını alırken IMEI numaralarını E-Devlet üzerinden sorgulaması onlar için faydalı olur. E-Devlet üzerinden IMEİ sorgulama yazarak sorgulanabilir. Bu gelişme daha önceden olsa iyi olurdu. Piyasaya yasadışı yollarla giren yurtdışı telefonların biraz daha önü kesilirdi. Piyasaya çok fazla yurt dışı ürünü giriyor. Sadece telefon değil farklı gıdalar da giriyor. Bu da telefon için alınmış bir önlem. Sürenin bir yıla düşürülmesi telefonların yurt dışından gelmesi ile alakalı alınmış bir önlem."