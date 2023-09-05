TEKNOFEST'te Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi 10 binden fazla sanatsever tarafından ziyaret edildi. Sergiye ek olarak robotik kodlama atölyeleri ve metaverse alanı da katılımcılara eğitici bir deneyim sundu.

3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Platformdan verilen bilgiye göre standında yer alan Refik Anadol'un 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisine yoğun ilgi oldu. 10 binden fazla sanatseverin ziyaret ettiği serginin yanı sıra etkinlik alanındaki robotik kodlama atölyeleri, metaverse alanı gibi aktiviteler de katılımcılara eğitici ve öğretici bir deneyim yaşattı.

TEKNOFEST kapsamında Trendyol'un resmi sponsorluğunda, Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol'un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi de sanatseverler ile buluştu.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST'te platform, standını ziyaret eden binlerce kişiyi Metaverse evreninde Trendyol Sanat ile buluşturdu. Trendyol Hızlı Market uygulamasında geçtiğimiz günlerde işe başlayan yapay zeka destekli yeni nesil asistan AITEN de fuarda yerini aldı. Ziyaretçilerin merak edilen sorularını cevaplayan AITEN, 5 gün boyunca 2 bin ziyaretçisinin sorularını cevapladı. AITEN, eğlenceli cevaplarıyla ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.