Tayvanlı Wootr'den Türkiye'ye 100 Milyonluk Yatırım

Tayvan'ın global ölçekli tek yasal kripto borsası olan WOO, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına girdi. Şirket günlük işlem hacminin 1 milyar TL'yi aşmasıyla yeni yatırım yapma kararı aldı.

2021 yılında finans uzmanları Jack Tan ve Mark Pimentel tarafından kurulan WOO, dünya genelinde büyümeye devam ediyor.

WOOTR, Türkiye'de kripto borsalarının, ticari şirketlerin ve her türlü hazine birimlerinin likidite sağlayıcılığı, OTC, piyasa yapıcılığı, IEO, global kripto borsalarında listeleme ve saklama hizmeti almak için akıllarına gelen ilk çözüm ortağı olmak istediğini duyurdu.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Buğra Gökağaçlı şöyle konuştu: Türkiye'de amacımız kullanıcı sayısından ziyade, kurumsal kripto varlık hizmet sağlayıcılarının likidite ve saklama hizmetleri bakımından yaşadığı zorlukları çözmek. Kısa zaman içerisinde Türkiye'de teknik altyapı ve likidite yatırımı olarak 100 milyon TL'nin üzerinde yatırımımız olacak."

"1 MİLYAR TL'LİK HACİM"

"Kullanıcılarımızın varlıklarının ve verilerinin korunmasına yönelik uluslararası kabul görmüş bir teminat niteliğindeki en önemli güvenlik standartlarından ISO 27001: 2013 Güvenlik Standardını aldık. Türkiye'de günlük 1 milyar TL'lik işlem hacmimiz var."

"Kullanıcılarımızın varlıkları WOOTR'nin ayrı kurumsal sıcak, ılık ve soğuk cüzdanlarında güvenli olarak saklanmakta. Sunucuları yurtdışındaki bulut sistemleri üzerine kuran çoğu firma yerine bizim sunucularımız Türkiye'de bulunuyor."

"Bugün sunucuları Türkiye'de bulunan tek yabancı kripto para platformuyuz. Bu sayede olası bir kötü durumda Türk makamlarının denetiminde bulunuyoruz. En büyük özelliğimiz şeffaf olmamız. Sunucularımızın Türkiye'de olmasının kişisel verilen korunması, güvenlik ve denetime açık olma gibi çok sayıda avantajları var."

METAVERSE'DE ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?

"FACEBOOK'UN PARASINI AVRUPA'DA İSTEMİYORUZ"