Sateliot ve Telefonica Uzayda İletişimi Genişletiyor

Sateliot ve Telefonica, 5G ağını uzaya genişletmek için iş birliği yapıyor. Bu iş birliği sayesinde erişilemeyen alanlara ulaşmak mümkün olacak.

Teknolojinin gün geçtikçe daha da geliştiği bugünlerde uzayda iletişim için yeni bir adım daha atıldı. Bu adım için ise yeni bir iş birliği meydana geldi. Sateliot, 5G ağlarının erişimini uzaya genişletme için Telefonica ile iş birliği yaptı. Tüm bunlar sonucunda iki şirketin ortaklığıyla ilgili başarılı sonuçlar geldi. İşte detaylar!

Sateliot ve Telefonica, uzayda iletişimi mümkün kılacak!

Başarılarıyla gündemde yer alan Sateliot ve Telefonica, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Son haberlere göre iki şirket, yaptıkları iş birliğiyle 5G ağını uzaya genişletiyor. Söz konusu başarı, daha öncesinde erişilemeyen alanlara ulaşmaya ve gezegende yaygın bir bağlantının kapısını aralıyor.

İki şirket, yaptıkları basın açıklamasında bunun telekomünikasyon tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti. Ayrıca yakın zamanda bir test yaptıklarını da belirtti. Bu testte ise Telefonica'nın karasal 5G ağının kapsamını Sateliot'un uydu ağını kullanarak standart GSMA dolaşımı yoluyla genişlettiklerini söyledi.

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Test, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından denetlendi. Bu da başarının öneminin daha da gözler önüne serdi. Test anında ise Sateliot, bir IoT hücresel cihazda Telefonica Tech'in Kite platformunda sağlanan bir SIM kartını kullanarak ağının Telefonica ile olan sorunsuz entegrasyonunu gösterdi.

Bununla birlikte 5G IoT ağı uzaya genişlemeye başlamasıyla birlikte iki şirket rakiplerinin önüne geçecek. Test sonucunda ise standart bağlantının karasal olmayan bir ağdan geçerken Telefonica'nın çekirdek ağı kullanarak doğrulanabileceğini gösterdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın 5G ve 6G Stratejik Programı Uzay Başkanı Antonio Franchi, konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Başkan, uydu IoT hizmetlerini "yıkıcı bir ilerleme" olarak nitelendirdi. Ayrıca başarıdan duyduğu heyecanı da ekledi.

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