Savunma Sanayii Başkanlığı SAHA 2026'da çok sayıda sözleşmeye imza attı

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında çok sayıda sözleşme imzalandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Savunma Sanayii Başkanlığı ile firmalar arasında çok sayıda imza töreni düzenlendi.

Bu kapsamda, SSB-Nurol Makina arasında Jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (JTOMA) Projesi İlave 20 Araç Anlaşması, SSB-Elektroland arasında Hançer O-İKA 1 Seri Üretim Projesi, SSB-Havelsan-Tekatron İyi Niyet Sözleşmesi (Müşahitlik) Sözleşme Değişikliği, SSB-Aselsan İHARAD Projesi, SSB-Meteksan İHARAD Projesi, SSB-RST İHARAD Projesi, SSB-STM Hafif Otonom Su Altı Aracı Tedarik Projesi (HOSA), Baykar Taktik İHA Sistemleri (Bayraktar TBT-AI) Tedarik Projesi, SSB-Baykar İnsansız Savaş Uçağı (Bayraktar Kızılelma) Projesi Entegrasyon, SSB-Aselsan İnsansız Savaş Uçağı Alt Sistemler Tedarik Projesi, SSB-Aselsan İHA Sistemleri AF-500 Kamera Tedarik Projesi, SSB-Aselsan-Roketsan Taaruzi Füze Sistemleri İlave Seri Üretim, SSB-Aselsan-Roketsan Hava Savunma Sistemleri İlave Seri Üretim sözleşmelerine imza atıldı.

SSB-FNSS ÖMTTZA Projesi 2: Faza Başlangıç, SSB-FNSS Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Faz-II, SSB-Aselsan Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS Projesi Faz-3, SSB-Aselsan Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) Projesi-42 İl Yaygınlaştırma, SSB-Aselsan Yakın Yörünge Uyduları ve Askeri 5G/6G Haberleşme Sistemi (GÖKBAĞI) Projesi, SSB-Aselsan V/UHF Radar Sistemi Projesi, SSB-Aselsan Yüksek İrtifa Radar Sistem Projesi ve SSB-Aselsan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi İlave Sistem Tedarikine Yönelik İkinci Paket Seri Üretim sözleşmeleri de imzalandı.

Anlaşmalarla ilgili açıklamada bulunan SSB Başkanı Haluk Görgün, "Sözleşmelerin içeriklerine baktığımız zaman çok farklı kabiliyet alanlarına temas ettiğini söyleyebiliriz. Sahadan gelen ihtiyaçları, son kullanıcılarımızın önceliklerini, şirketlerimizin teknolojik kabiliyetlerini ve üretimle ilgili olabilecek bilinçli yaklaşımları birleştirerek, en az maliyetle ve en kısa sürede teslim edilecek çalışma sürecine bu imzalarla birlikte başlıyoruz. Bu imzaladığımız sözleşmelerle güvenlik güçlerimiz, dost ve müttefik ülkeler daha güvenli ve daha güçlü yarınlar için daha umutlu olacak." dedi.