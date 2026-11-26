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Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev???????, ülkede eğitim, sağlık, kamu yönetimi ve kritik bilgi altyapılarında yerli yapay zeka modellerinin kullanımını zorunlu hale getirmek istediklerini söyledi.

Şadayev, başkent Moskova'da düzenlenen "TAdviser SummIT 2026" konferansında, ülkede yapay zeka sektörüne yönelik hazırlanan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerli yapay zeka geliştiricilerini desteklemek istediklerini belirten Şadayev, "Bazı istisnalar dışında eğitim, sağlık, kamu yönetimi ve kritik bilgi altyapılarında yerli ve ulusal yapay zeka modellerinin kullanımının zorunlu olmasını istiyoruz." dedi.

Şadayev, yerli modellerin yanı sıra yabancı açık kaynaklı modellerin kullanımına da izin verilmesini öngördüklerini, böylelikle Rus geliştiricilerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yapay zekaya ilişkin yasal düzenlemelerin 1 Mart 2027'de yürürlüğe gireceğini belirten Şadayev, gelecek yılın ilkbaharında tamamıyla Rus teknolojileriyle geliştirilen en az iki büyük yapay zeka modelinin tescil edilmesini beklediklerini kaydetti.

Rusya'da kabul edilen yapay zekayı destekleme yasası kapsamında, tamamen yerli teknolojilerle veya yabancı açık kaynaklı teknolojilerden de yararlanılarak geliştirilen Rus yapay zeka modellerine devlet desteklerinde öncelik sağlanması öngörülüyor. Söz konusu modellerin verileri Rusya sınırları içerisinde saklaması ve işlemesi gerekiyor.

Kaynak: AA