Realme Buds T110: Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı

Realme, Buds T110 adını verdiği yeni kablosuz kulaklığını resmi olarak tanıttı. Mavi, yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere tam 4 farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen ürünün, sadece 4,09 gram ağırlığında olması sayesinde saatler boyunca büyük bir konforla kullanılabileceği söyleniyor.

Tam 10 mm'lik özel bir dinamik sürücüye ve titanyumdan üretilmiş kompozit bir diyaframa sahip olan TWS kulaklığın, emsallerine göre oldukça doyurucu bir ses performansı sunduğu öne sürülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Realme Buds T110 resmen geliyor!

Cihazın yeni tasarlanan oyun modunda çok daha düşük bir gecikme sağladığı da belirtilirken, bu yenilik özellikle oyuncuların büyük ilgisini çekmiş durumda. Tek şarjla 7 saate varan bir pil ömrü sunan Buds T110, buna kutusu dahil edildiğinde ise tam 38 saatlik bir kullanım süresine ulaşabiliyor. Hızlı şarj desteğine sahip olan ürün, Bluetooth 5.4 bağlantısını da destekliyor.

IPX5 suya dayanıklılık teknolojisiyle birlikte gelen cihazın, her iki kulaklık için bağımsız şekilde ses aktarımı yaparak daha iyi bir performans verdiği öne sürülüyor. 18 dolarlık uygun fiyatıyla Çinli kullanıcılarla buluşacak Buds T110'un, önümüzdeki dönemde global pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ürün iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç bir Realme ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.