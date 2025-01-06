Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
Bahçeli'den, Tülay Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olur' tehdidine yanıt

Bahçeli'den DEM Partili ismin "Her yer Gazze olur" tehdidine yanıt
DEM Parti heyetiyle CHP arasında 1,5 saatlik zirve

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den
Çin'in Tibet bölgesindeki 7,1'lik depremde bilanço ağırlaşıyor

Beşik gibi sallanan ülkede bilanço her saat ağırlaşıyor

Popüler film platformundan abonelik ücretlerine yüzde 31 zam

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi, Türkiye'de abonelik ücretlerini yüzde 31 zamla 169 TL'ye çıkardı.

Türkiye 2025 yılına art arda gelen zam haberleriyle başlarken filmseverleri kahredecek bir fiyat artışı daha yaşandı.

YENİ YILA OKKALI BİR ZAMLA GİRDİ

Dünya çapında 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi de yeni yıla okkalı bir zamla giriş yaptı.

ABONELİK ÜCRETİ 169 TL OLDU

Dijital film izleme platformu Türkiye'deki abonelik ücretlerini yüzde 31 zamla 169 TL'ye çıkardı.

Popüler film platformundan abonelik ücretlerine yüzde 31 zam
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
img

Yaptığı tehdit pahalıya patladı
img

Ölümlü kazaya karışan Kınık'la ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
img

"Her an 6.6'dan büyük deprem olabilir" diyerek bir bölgeyi uyardı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSa Demir:

Mubi ne laaa

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

bu bile en az %31 yaptı memur ve emekli yine ezildi pekmez oldu ...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan AKEL:

Popüler mi? Ben adını ilk defa duydum. Hadi benim bilgisizliğim olsun ama buradaki kaç kişi duydu Mubi adını?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

işçilere asgari ücreti verirken elleri titreyenlerin buradan artan paraları saçacağı yerlerden biri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti! 6 çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürdü

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Aysun Kayacı sosyal medyanın gündeminde
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle! Büyü nasıl bozulur? Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü bozmada hangi dualar okunur? Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı! Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2025? SSK, BAĞ-KUR emekli maaşına ne kadar, kaç TL zam geldi? GEL KONUŞALIM TV8 CANLI İZLE || 7 Ocak Gel Konuşalım canlı izleme linki var mı? MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM HABERLERİ! Memur ve memur emeklisi zam oranı netleşti mi? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Resmi Gazete bugün (7 Ocak Salı) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.