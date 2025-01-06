Popüler film platformundan abonelik ücretlerine yüzde 31 zam
Dünyada 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi, Türkiye'de abonelik ücretlerini yüzde 31 zamla 169 TL'ye çıkardı.
Türkiye 2025 yılına art arda gelen zam haberleriyle başlarken filmseverleri kahredecek bir fiyat artışı daha yaşandı.
YENİ YILA OKKALI BİR ZAMLA GİRDİ
Dünya çapında 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi de yeni yıla okkalı bir zamla giriş yaptı.
ABONELİK ÜCRETİ 169 TL OLDU
Dijital film izleme platformu Türkiye'deki abonelik ücretlerini yüzde 31 zamla 169 TL'ye çıkardı.