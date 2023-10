PlayStation'un Visual Arts stüdyosunda işten çıkarmalar yaşandı

Endüstrinin bir darbesi olarak, PlayStation destek stüdyosu Visual Arts'ın da işten çıkarmalardan etkilendi. PlayStation'un Visual Arts stüdyosunda birçok geliştiricinin işten çıkarıldığı bilgisi dolaşımda.

Visual Arts, The Last of US Part 1'in yapımında büyük rol oynamıştı

Geliştiricilerden Daniel Bellemare, yüksek seviyeli bir tasarımcı olarak bu durumu LinkedIn üzerinden şöyle paylaştı: "Maalesef, geçen hafta yaşanan bir dizi işten çıkarma dalgasının ardından benim için Playstation'daki son günüm oldu. Bu kuşkusuz umduğum bir haber değildi; ancak olağanüstü yeteneklere sahip meslektaşlarım arasında çalışma şansına sahip olduğum için minnettarım. Harika projelerde yer almanın ve bu süreçte iyi anılarla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Bellemare'nin yanı sıra, kıdemli teknik işe alım uzmanı Matt Barney de işten çıkarılmasını LinkedIn'da paylaştı ve şunları yazdı: "Hoşça kal Playstation, gerçekten harika bir deneyimdi! Son birkaç aydır, bu işten çıkarma dalgasının geleceğini biliyordum. PlayStation'ı seviyorum ve her zaman seveceğim… Yani ayrılma şansım olduğunda kaldım, bu açık."

Neil Druckmann döktürdü: The Last of US 2. sezon, yeni oyun ve daha fazlası!

Rigging sanatçısı Sean Teo da kendi durumunu duyurarak, PlayStation Visual Arts'taki zamanının sona erdiğini belirtti; fakat Teo'nun durumu sözleşmesinin sona ermesi olarak kaydedilmiş. Sözleşmenin erken mi sona erdiği yoksa tesadüf mü olduğu belirsiz.

Ayrıca haberlere göre diğer bazı geliştiricilerin de sosyal medyada sözleşmelerinin sona erdiğini paylaştıklarını ancak bunların işten çıkarmanın bir parçası olup olmadığının net olmadığı belirtiliyor.

Belki de Visual Arts stüdyosunu daha önce duymamış olabilirsiniz, ancak projeleriyle tanıdık olabilirsiniz. Stüdyo, başlangıçta The Last of US'un yeniden yapımını yapacak olan ekipti, ancak sonra destek rolüne geçti ve lider geliştirici olarak Naughty Dog devraldı.

Geçen yıl ayrıca Visual Arts'ın, yeni bir iç Sony stüdyosuyla birlikte, "sevilen bir marka" temelli bir başlıkta Naughty Dog'a yardım edeceği duyuruldu; ancak hala oyunun ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

The Last of US 2. sezonun merakla beklenen karakteri için oyuncu seçimi yapıldı

Bu oyunun çok oyunculu temelli The Last of US oyunu olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla oyunun geliştirme sürecinin gecikmesi ve hatta tamamen rafa kaldırılması bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.