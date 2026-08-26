Nvidia rekor gelir sonrası gözünü rekabete çevirdi

Nvidia mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Yatırımcılar, yapay zeka yatırımlarındaki patlamanın şirketin gelirlerini aynı hızda artırmaya devam edip edemeyeceğine odaklanmış durumda.

Nvidia, mali 2026'nın son çeyreğinde 68,1 milyar dolarlık rekor gelir elde etmiş, veri merkezi gelirleri ise 62,3 milyar dolara ulaşmıştı. Şirket mali yılı toplam 215,9 milyar dolarlık gelirle tamamlamış ve yıllık gelirini yüzde 65 artırmıştı. Yatırımcılar artık yalnızca güçlü bir bilanço görmek istemiyor. Şirketin yeni Rubin nesliyle AMD, Intel ve kendi AI çiplerini geliştiren büyük teknoloji şirketlerinin artan rekabetine rağmen liderliğini koruyup koruyamayacağı merak ediliyor.

Şirket son dönemde AI altyapısının finansmanında da daha önemli bir rol üstlenmeye başladı. Şirket ağustos ayında aralarında Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR'nin bulunduğu finans kuruluşlarıyla, AI altyapı yatırımları için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlayan ortaklıklar açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı