Haberler

Nvidia rekor gelir sonrası gözünü rekabete çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nvidia, mali 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanırken, yatırımcılar yapay zeka gelirlerindeki büyümenin sürüp sürmeyeceğini ve Rubin nesliyle artan rekabete karşı liderliğini koruyup koruyamayacağını sorguluyor. Şirket ayrıca AI altyapısı için 500 milyar doları aşkın üçüncü taraf sermaye harekete geçirme ortaklıkları duyurdu.

Nvidia mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Yatırımcılar, yapay zeka yatırımlarındaki patlamanın şirketin gelirlerini aynı hızda artırmaya devam edip edemeyeceğine odaklanmış durumda.

Nvidia, mali 2026'nın son çeyreğinde 68,1 milyar dolarlık rekor gelir elde etmiş, veri merkezi gelirleri ise 62,3 milyar dolara ulaşmıştı. Şirket mali yılı toplam 215,9 milyar dolarlık gelirle tamamlamış ve yıllık gelirini yüzde 65 artırmıştı. Yatırımcılar artık yalnızca güçlü bir bilanço görmek istemiyor. Şirketin yeni Rubin nesliyle AMD, Intel ve kendi AI çiplerini geliştiren büyük teknoloji şirketlerinin artan rekabetine rağmen liderliğini koruyup koruyamayacağı merak ediliyor.

Şirket son dönemde AI altyapısının finansmanında da daha önemli bir rol üstlenmeye başladı. Şirket ağustos ayında aralarında Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ve KKR'nin bulunduğu finans kuruluşlarıyla, AI altyapı yatırımları için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayeyi harekete geçirmeyi amaçlayan ortaklıklar açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: Cinayet bıçağı çöp konteynerinden çıktı

Eskişehir'de arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
CHP'den Özgür Özel'e 'telefon' tepkisi! 'Taciz etmekten vazgeçsin'

CHP'den Özel'e "telefon" resti! "Taciz etmekten vazgeç"
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Yıldız Tilbe bildiğimiz gibi! Yine yaptı yapacağını