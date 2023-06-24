Muğla'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri robotik kodlama modülü proje şenliği gerçekleşti

Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3'nin ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin robotik kodlama modülü proje şenliği gerçekleşti. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde yapılan şenliğin açılışında konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, teknoloji atölyelerinde gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3) ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin robotik kodlama modülü proje şenliği gerçekleşti.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde yapılan şenliğin açılışında konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde Muğla'nın da yer aldığı teknoloji atölyelerinde gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Muğla Deneyap atölyelerinin ilk mezunlarını verdiğini belirten Açıkbaş,"Muğla'da binin üzerinde öğrencimiz İstanbul'daki tekneofeste katılmış takımlarımız önümüzdeki aylarda yapılacak olan Ankara ve İzmir'deki Teknofest için hazırlıklarını tamamlamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, atölyeleri gezerek öğrencilerin yaptığı projeleri inceledi.