Martı'nın TAG Hizmeti ile Yerli Ulaşım Teknolojisi Gelişiyor

MARTI, yenilikçi ulaşım hizmeti TAG'ın teknolojisinin ve bilgi güvenliği altyapısının yerli mühendislik gücüyle gelişen bir ulaşım hizmeti olarak büyümesini hedefliyor. TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Global yatırımı ülkemize taşıyor, Türkiye'de teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Ayrıca bu ülke insanın özellikle seyahat verilerinin içeride kalması, insan ve yatırım sermayesinin sömürülmemesi ve siber güvenliğin tehdit edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "TAG, ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan, ülkemizin dijital güvenliğini önceliklendiren ve rekabetçi bir pazar yapısına katkı sunan milli bir alternatif olarak konumlanıyor. Batı sermayesinin, Avrupa'dan sonra ülkemiz kent ulaşım sistemleri ve vatandaş verilerine yönelik artan ilgisi dikkat çekiyor. Oysa Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote ilk ve tek şirketi olan Martı, halka açık yapısıyla küresel yatırımı Türkiye'ye getirirken; bu yatırımı yerli mühendisliğe, teknoloji geliştirmeye ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönlendirerek ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, TAG'ın büyüme yolculuğu hakkında şunları söyledi:

"Her ülkenin kendi ulaşım sistemleri vardır; Rusya'nın Yandex'i, Çin'in Didi'si, Endonezya'nın Gojek'i, Singapur'un Grab'i ve Hindistan'ın Ola'sı gibi... Biz de ülkemizin mühendisleriyle, Türkiye'de olmayan bir sistemi kendi kaynaklarımızla kurduk. Global yatırımı ülkemize taşıyor, Türkiye'de teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Ayrıca bu ülke insanın özellikle seyahat verilerinin içeride kalması, insan ve yatırım sermayesinin sömürülmemesi ve siber güvenliğin tehdit edilmemesi gerektiğine inanıyoruz."