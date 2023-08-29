Kuzey Koreli Hackerlar 2 Milyar Dolar Değerinde Kripto Para Çaldı

TRM Labs tarafından paylaşılan rapora göre, Kuzey Koreli hackerlar 2018'den bu yana 30'u aşkın saldırıda 2 milyar dolardan fazla kripto para çaldı. 2023'ün başından bu yana ise çalınan miktar 200 milyon dolar olarak belirlendi.

Kripto dolandırıcılığı odağında izleme, tehdit istihbaratı ve risk danışmanlığı gibi hizmetler sunan TRM Labs tarafından paylaşılan raporda, 2018'den bu yana Kuzey Koreli hackerlar tarafından 30'u aşkın saldırıda 2 milyar dolardan fazla kripto para çalındığı ortaya konuldu. Söz konusu raporda 2023'ün başından bu yana ise 200 milyon dolar değerinde kripto para çalındığı görüldü.

Kripto para piyasaları, merkeziyetsizlik ve takip edilemezlik özellikleriyle siber saldırganların sıkça hedef aldığı ekosistemlerden biri olurken, konuyla ilgili TRM Labs tarafından 18 Ağustos'ta paylaşılan rapor, Kuzey Kore merkezli hacker gruplarının 2018'den bu yana 2 milyar dolardan fazla kripto para çaldığını, 2023'ün başından bu yana ise çalınan miktarın 200 milyon dolar olduğunu ortaya koydu. Konuyla ilgili olarak Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, "2018'den bu yana hızla gelişen endüstri, kripto dolandırıcılarının ve siber suçluların da hedefi haline geldi. Yıllar içinde hedefleri, teknikleri ve modelleri değişen kripto para hackerları arasında ise Kuzey Koreli gruplar öne çıkıyor" diye konuştu.

"SİBER SUÇLULAR MERKEZİYETSİZ FİNANS EKOSİSTEMİNİ HEDEF ALIYOR"

Kuzey Koreli hackerların yılın başından bu yana çaldığı kripto miktarının, toplam tutarın beşte birine karşılık geldiğini ifade eden Sönmez, "Yapılan analizde, teknikleri ve araçları gelişen hackerların başarılı olduğu vurgulanıyor. 2023'te yaşanan hack olaylarında Kuzey Koreli hackerların saldırı boyutları, diğer siber suçluların saldırılarından 10 kat daha büyük. Özellikle son yıllarda siber suçlular merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemini hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

"EKOSİSTEM POTANSİYEL RİSKLERE KARŞI ORTAK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYOR"

Ethereum, Tron gibi farklı blokzincirleri geliştirdikçe siber saldırganların da daha az risk almak için farklı zincirler tercih ettiğini belirten Sönmez, "2016'da yasa dışı kripto aktivitesinin yüzde 97'si Bitcoin blokzincirinde gerçekleştiriliyordu. Bugün bu rakamın yüzde 19'a kadar gerilediğini görüyoruz. Bitcoin daha geniş kitlelerce benimsendikçe, dolandırıcılığı tespit eden araçları da gelişiyor. Ekosistem potansiyel risklere karşı ortak çözümler geliştiriyor ve hırsızlık gibi aktiviteler Bitcoin blokzincirinden uzaklaşıyor" dedi.

"SİBER SUÇLULARA KARŞI ORTAK BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMESİ GEREKİYOR"

Kriptonun pek çok kişi açısından en erişilebilir yatırım aracı olduğunu söyleyen Sönmez, "Her yaştan insan kripto para birimleriyle birikimlerini korumak, ek tasarruf elde etmek istiyor. Bu noktada kripto topluluğunun siber suçlulara karşı ortak bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Bireysel yatırımcılar, karşılarında daima bir muhatap bulabilecekleri, regülasyonlara göre hareket eden, yüzde 100 rezerv kanıtı sunan ve güvenlik özelliklerini daima geliştiren merkezi borsaları tercih etmeli. Bu tercih, merkeziyetsiz teknolojilerden uzak kalmak anlamına gelmiyor" diye konuştu.