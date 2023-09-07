Kripto Para Borsası BingX, Sürekli Vadeli İşlemlerde 'Garantili Fiyat' Özelliğini Güncelledi

Kripto para borsası BingX, sürekli vadeli işlemlerde sıfır kayma sağlamak için 'Garantili Fiyat' özelliğini güncellediğini duyurdu. Bu özelliğin BTC/USDT, ETH/USDT ve daha fazla seçeneklerde sürekli vadeli işlemlerinde mevcut olan 166 işlem çiftinin tamamını kapsayacağı bildirildi.

Kripto para borsası BingX, sürekli vadeli işlemlerde sıfır kayma sağlamak için 'Garantili Fiyat' özelliğini güncellediğini duyurdu. Bu özelliğin BTC/USDT, ETH/USDT ve daha fazla seçeneklerde sürekli vadeli işlemlerinde mevcut olan 166 işlem çiftinin tamamını kapsayacağı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Sürekli vadeli işlemler, bir dayanak varlığın değerine bağlı kripto alım satım araçlarıdır. Kripto yatırımcılarının varlığın gelecekteki fiyatları üzerinde spekülasyon yapmasına olanak tanır. BingX'de son kullanma tarihi olan geleneksel kripto vadeli işlemlerin aksine, kalıcı vadeli işlemler sonsuza kadar imzalanır.

"Sürekli vadeli işlemlerde kayma (slippage), bir işlemin yapıldığı beklenen fiyat ile işlemin gerçekleştiği gerçek fiyat arasındaki farkı ifade eder. Genellikle düşük piyasa likiditesi veya yüksek volatilite olduğunda ortaya çıkar. Bir işlemin diğer tarafını alacak daha az piyasa katılımcısı olabilir ve bu nedenle emrin verilmesi ile bir alıcı veya satıcı bulunduktan sonra emrin gerçekleştirilmesi arasında daha fazla zaman gerekir.

"Garantili Fiyat, BingX kullanıcılarının piyasa dalgalanmaları hakkında endişelenmeden işlemlerini tam olarak önceden belirlenmiş fiyattan gerçekleştirmelerini sağlar. BingX kullanıcıları, bir 'Tetikleme Emri/ Trigger Order' veya 'Zarar Durduma Emri/ Stop-Loss Order' oluştururken bu özelliği seçerek, BingX'in ilgili riskleri üstlenmesiyle pozisyonlarının kayma olmadan gerçekleştirilmesini sağlayabilir. BingX'in Garantili Fiyat özelliği, başarılı emir gerçekleştirme üzerine gerçek işlem hacmine dayalı bir ücret ile birlikte gelir."

"BingX, mekanizmayı çeşitli alanlara genişleterek kullanıcı deneyimlerini daha da geliştirmeye kararlıdır. Bu devrim niteliğindeki özellikleriyle BingX, güvenli ve verimli bir yatırım ortamı sunma konusunda ön saflarda yer almakta ve kripto para dünyasında inovasyonu teşvik etme konusundaki kararlılığını pekiştirmektedir."

BingX Marka Sorumlusu Megan Nyvold ise şunları söyledi:

"Geliştirilmiş Garantili Fiyat özelliğimizi kullanıma sunarak, hassas ticaretin gücünü kullanıcılarımızın ellerine teslim ediyoruz. BingX'in yenilikçi ve kullanıcı merkezli çözümlere olan bağlılığı, kripto para piyaalarında mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ettikçe parlıyor."