KIZILELMA PT-5, AB Kalkışlı Testi Başarıyla Tamamladı

BAYKAR'ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA PT-5, AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "projenin üçüncü prototipi olan PT-5 bu kez AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi" denildi.