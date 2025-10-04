KIZILELMA PT-5, AB Kalkışlı Testi Başarıyla Tamamladı
Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "projenin üçüncü prototipi olan PT-5 bu kez AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji