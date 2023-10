Jeff Bezos'un Blue Origin'i, uzayda büyük projelere imza atacak

Jeff Bezos'tan gezegen manzaralı uzay istasyonuna yakın projeler: Evet yanlış duymadınız. Yakında uazydaki büyük projelere gözümüz ve kulağımız alışacak. Çünkü Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, uzayda büyük projelere imza atacak. Şirket insanlığın uzayda projeler inşa etmesine ve sürdürmesine yardımcı olmayı vaat eden yeni bir uzay aracını duyurdu. İşte detaylar…

Blue Origin, uzayda yepyeni projelere imza atacak yeni uzay aracı Blue Ring'i duyurdu!

Jeff Bezos havacılık ve uzay araştırmaları için 2000 yılında Blue Origin'i kurdu. Şİrket uzaya erişimi daha ucuz ve güvenli hale getirmeyi planlıyor. Ayrıca Jeff Bezos uzayda yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. Bu amacını gerçekleştirmek için Blue Ring adında bir uzay aracı tasarladı.

Ayrıca şirket Blue Ring projesiyle birlikte, diğer uzay projelerine teslimat ve lojistik destek sağlamak amaçlıyor. Blue Ring, hem Dünya yörüngesinde hem de Ay etrafında dolaşacak. Şirket Blue Ring'i bir uzay aracından çok bir uzay platformu olarak tasarladı desek daha doğru olur.

Blue Ring uzay aracı 2025 yılında fırlatılacak. Ancak bu uzay aracı diğerlerinden çok daha farklı. İçinde diğer uzay araçlarını barındıracak. Ayrıca diğer uzay araçlarını taşıyabilecek bir kapasiteye sahip. Bununla birlikte yakıt ikmali yapan manevra kabiliyetine sahip bir platform olarak işlev görecek.

Bunu yapmak için Blue Ring, diğer uzay araçlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca buna ek olarak bu uzay aracı, uzayda bulut bilişim yeteneği sunuyor. Aynı zamanda da veri akışı sağlıyor.

Blue Origin Kıdemli Başkan Yardımcısı Paul Ebertz, "Blue Ring, günümüzün uzay uçuşundaki en zorlu zorluklardan ikisini ele alıyor: Büyüyen uzay altyapısı ve yörüngedeki hareketliliğin arttırılması. Müşterilerimize, başarılı bir görev sağlamak için kritik verilere erişim sağlarken, çeşitli yörüngelere uygun maliyetle kolayca erişme ve manevra yapma olanağı sunuyoruz." dedi.

Diğer roketler, özellikle de rakip SpaceX'in roketleri, halihazırda uyduları Dünya çevresinde öngörülebilir yörüngelere gönderebiliyor. Blue Origin'den bir yetkili verdiği demeçte Blue Ring'in yeteneklerinden bahsetti. Diğer uzay araçlarının aksine, Blue Ring değişen yörüngelerde daha dinamik uzay projeleri için hizmet verecek.