İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi Doğal Afetler İçin Mobil Mutfak Tasarladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Aygül Akbulut, doğal afetlerden sonra çadırda yaşayan insanların kullanımı için mobil mutfak tasarladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akbulut'un Mehmet Tolga Bilgiç mentorluğunda mezuniyet projesi olarak tasarladığı ve "ResqooK" adını verdiği mobil mutfağın amacı afet bölgelerinde yaşayan insanların mutfak ihtiyacını karşılayarak çadır koşullarında yemek pişirmeyi kolaylaştırmak.

Kilitli bir bavul mantığı ile tasarlanan "Resqook" metal taşınabilir bir kutunun içinde tüm malzemelerin yer aldığı ergonomik yükseklikte üretildi.

"ResqooK", ön kapağın tamamen çıkarılarak masa haline dönüşmesiyle kullanıcıya yemek hazırlama, pişirme ve depolama alanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygül Akbulut, projenin çıkış noktasının 6 Şubat'ta yaşanan depremler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremler herkes gibi beni de çok etkiledi. Depremde evini kaybedip çadırlarda barınan kişileri düşünüyordum, 'Onlar için bir tasarımcı adayı olarak ne yapabilirim? Çadırda ev hissi nasıl sağlanabilir?' gibi sorular projemin çıkış noktası oldu. Duygusal olarak beni çok etkileyen bu duruma bir tasarımcı adayı olarak bölgedeki insanların ihtiyaçlarına yönelerek değinmek istedim. Bana en çok 'ev hissi' veren mutfağı, oradaki insanlar için de tasarlamaya karar verdim. Uzun süre çadırlarda barınacak kişilere ulaşan erzak yardımlarının barınma alanlarının içinde pişirilmesini sağlayacak, ergonomik, çadır içinde kolayca kurulabilecek ve çok fazla alan kaplamayan bir pişirme, hazırlama, depolama alanı sağlamak istedim."

Tasarımının seri üretimi için çalışmalarına devam ettiğini belirten Akbulut, olası bir afet sonrası ürünün yardım kuruluşları tarafından bölgeye ulaştırılarak çadırlarla aynı anda insanlara ulaştırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.