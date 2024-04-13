iQOO Neo 9s Pro Yakında Tanıtılacak

Gelen son bilgilere göre, uygun fiyatlı olması beklenen iQOO Neo 9s Pro yakın zamanda bizlerle olacak. Son nesil amiral gemisi telefonlarla yarışacağı söylenen ürünün, mobil sektörde taşları yerinden oynatması bekleniyor. 24 Nisan tarihinde kapsamlı bir etkinlik düzenleyecek olan iQOO firmasının, bu telefonunu da etkinlikte resmi olarak tanıtacağı öngörülüyor. Oldukça güçlü bir işlemci ve kamerayla piyasaya çıkması beklenen ürün, kullanıcılar tarafından da oldukça merak ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

iQOO Neo 9s Pro yakında karşımıza çıkacak

Yeni Snapdragon 8 Gen 3 SoC işlemcisine sahip olacağı konuşulan telefonun, son derece yüksek bir kullanım deneyimi sunacağı söylenmekte. Cihaz bu işlemci sayesinde oyun performansı olarak da iddialı geliyor. 6.78 inç büyüklüğünde ve 1260 x 2800 çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen ürün, 120W'ye varan bir hızlı şarj desteği de sunacak.

iQOO Neo 9s Pro'nun 50 MP değerindeki ana kamerasıyla birçok farklı çekim modunda başarılı olacağı belirtilirken, ön kamera ise 16 MP olarak karşımıza çıkacak. Tüm bu üst düzey özelliklere rağmen, cihazın 400 dolar civarı bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Günün sonunda, bu gelişmenin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iQOO yeni telefon modeliyle ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz daha önce hiç iQOO markalı bir telefon kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.