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İnternet aboneliğinde yeni döneme geçiliyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek

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Hükümet internet altyapısı için harekete geçti. Her operatörün altyapısını sadece kendi abonelerine sunmasından rahatsızlık duyulunca tüm altyapıları tek bir şirket altında birleştirme kararı verildi.

Fiber altyapıdan rahatsız olan hükümet harekete geçti. Fiber internet altyapısı sıralamasında 38 OECD ülkesi arasında 26'ncı sırada bulunan Türkiye'de internet hızı istenilen seviyenin yanına bile yaklaşamadı. Büyükşehirlerde bile fiber altyapısı yeterli seviyede görülmezken diğer kentlerde yok denilecek kadar az.

Sektörün öncü firmalarının oluşturduğu fiber altyapılardan sadece söz konusu firmaların abonelerin kullanması ise sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

BAKANLIK ADIM ATTI

Ekim ayında yaptığı açıklamada fiber altyapının yetersizliğinden bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

ALTYAPILAR TEK BİR ŞİRKET ÇATISINDA BİRLEŞTİRİLECEK

Reuters'ın haberine göre hükümetin firma ayrımı yapmadan tüm operatörlerin altyapılarını tek bir şirket altında birleştirmeyi planladığı belirtildi.

İnternet aboneliğinde yeni döneme geçiliyor, sektör devleri tek bir şirket altında birleşecek
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sınırsız 1000 megabit hızında interneti şimdilik bir yıllık peşin 3500 e kullanıyorum İnşallah işin sonunda bizi kazıklamazlar burnuma kötü kokular geliyor

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