Indiana Jones 5 geliyor! İşte fragman ve vizyon tarihi

Indiana Jones and the Dial of Destiny fragmanı yayınlandı. Yeni Indiana Jones filmi 14 yıl sonra geliyor. İşte detaylar.

Aksiyon-macera dünyasının klasikleşmiş serilerinden biri olan Indiana Jones, yıllar sonra geri dönüyor. Yeni Indiana Jones filminin ilk fragmanı yayınlandı. Indiana Jones and the Dial of Destiny isimli beşinci film, Dr. Jones'u ( Harrison Ford ) başka bir maceraya geri döndürüyor.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Harrison Ford'la birlikte sinema dünyasında tarihe geçen Indiana Jones karakteri, beşinci film ile beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanla ilk detaylar ortaya çıktı. Yeni Indiana Jones filmi 30 Haziran 2023'te vizyona girecek.

Steven Spielberg tarafından yönetilmeyen ilk Indiana Jones filmi olduğunu belirtelim. Yönetmen koltuğunda James Mangold yer alıyor. Yeni oyuncular arasında ise Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook gibi popüler isimler yer alıyor.

Serinin beşinci filmi CGI (bilgisayar tabanlı görüntü) özelliklerinden bir hayli yararlanıyor. Hatta fragman, Dr. Jones'un arkeoloji maceralarını ele alan gençlik günlerini gösteriyor. 80 yaşındaki Harrison Ford, filmde "gençliğine" dönüyor.

Yaklaşık 2 dakika uzunluğunda olan fragman, bolca aksiyon sahnesine yer veriyor. Videonun açılışında arabaların arasından atlayan ve ölüme meydan okuyan Dr. Jones bulunuyor. Ayrıca hareket halindeki trende koştuğu ve motosiklete atladığı sahneler de dikkat çekiyor.

Son Indiana Jones filminin (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) 2008 yılında çıktığını hatırlatalım. Bu, 14 yıllık hasretin bittiği anlamına geliyor. Yeni film 30 Haziran 2023'te sadece sinemalarda gösterime girecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!