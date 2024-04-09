Honor, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzü için çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda amiral gemisi modeller başta olmak üzere popüler birçok cihazına Android 14 vereceğini açıkladı. Magic 6 Pro'ya önceden yüklenmiş olarak gelen güncelleme, Magic 5 Pro gibi modellere de ulaşıyor.

Honor Magic 5 ailesi Android 14 alıyor

Farklı bölgelerden kullanıcılar Reddit'te güncellemeyi aldıklarını bildirmeye başladı. Yaklaşık 3 GB boyutundaki Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzü, birçok iyileştirme ve yeni özellik getiriyor.

Güncelleme, animasyonlarda yapılan optimizasyonlarla birlikte akıcılığı artırmaya odaklanıyor. Ayrıca Magic 5 Pro'nun ekrana gömülü kamera ve sensörleri, Apple Dinamik Ada'ya benzer Magic Capsule özelliğine kavuştu. Bu bölgeden bildirim ve mesajları görmek mümkün olacak.

132132132

MagicOS 8.0, ana ekran klasörlerinin daha fazla özelleştirilmesine olanak tanıyor. Aynı boyutlardaki widget'lar da artık üst üste dizilebilecek. Magic Portal adı verilen yeni bir özellik; kullanıcıların metin, resim veya dosyaları sürükleyerek uygulamalar arasında paylaşmasını sağlıyor.

Android 14 ile birlikte pil tasarrufu için Ultra Güç Tasarrufu modu da dahil edildi. Güvenlik ve gizlilik özelliklerini elden geçiren Honor, belirli uygulamaların ana ekrandan kaldırılmasını sağlayan Paralel Bölge'yi sundu.

Güncelleme, önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza sunulmasıyla birlikte aşamalı olarak genişleyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Honor telefonlardan memnun musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.