Hertz, Kiralık Elektrikli Araçlarını Değer Kaybı Nedeniyle Satışa Çıkarıyor

Araç kiralama devi Hertz, filosundaki kiralık elektrikli araçları ciddi bir değer kaybı yaşaması sonucu satışa çıkarmaya karar verdi. Başlangıçta 20 bin araç satmayı planlarken, bu sayı yaşanan ekstra değer kaybıyla 30 bin'e çıktı. İşte ayrıntılar…

Hertz'in kiralık elektrikli araçlarındaki değer kaybı şirketi zarara uğrattı

Pandemi sonrası dönemde, araç kiralama sektöründe bir yenilik yapmak amacıyla 100 bin Tesla satın alarak büyük bir adım atan Hertz, elektrikli araçların beklediği kadar sağlam bir yatırım olmadığını acı bir şekilde gösteriyor.

Elektrikli araçların yüksek bakım maliyetleri ve beklenenden daha hızlı değer kaybetmeleri, şirketin bu araçları beklenenden erken ve zararına satma kararı almasına neden oldu. İçten yanmalı motorlu araçlarda uyguladıkları ve başarılı oldukları iş modelini elektrikli araçlarda da uygulamak istemişlerdi.

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Yani, belirli bir kilometreye ulaşan araçları satarak gelir elde etmek. Fakat, elektrikli araçlar için bu model umdukları gibi işlemedi. Elektrikli araçların sahip olduğu şarj altyapısıyla ilgili yaşanan sorunlar ve tüketicilerin bu alanda yaşadığı memnuniyetsizlikler de Hertz'in yarasına tuz bastı.

Tüm bu sebepler, şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde 392 milyon dolar zarar etmesine ve gelirlerinde sadece yüzde 2'lik bir artış göstermesine rağmen, mali açıdan sıkıntıya düşmesine yol açtı. Bu durum, Hertz'i daha fazla kiralık elektrikli araç satmaya itti. Şimdi ise 30 bin elektrikli araç satışı, şirketin bu alandaki deneyimlerinin vahim sonucunu ortaya çıkardı.

Bu satışlar, hem Hertz için bir kayıp hem de kullanılmış elektrikli araç arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu durum, elektrikli araç pazarındaki dinamiklerin nasıl hızla değişebileceğinin ve değer kaybının ne denli büyük sonuçlara yol açacağının bir örneği olabilir. Sizce elektrikli araçlar neden bu kadar hızlı değer kaybediyor? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.