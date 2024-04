Fortnite, Avatar: Son Hava Bükücü karakterlerini oyuna ekliyor

Fortnite, oyuna sevilen animasyon dizisi Avatar: Son Hava Bükücü karakterlerini ve dünyasını getirecek ve böylelikle Fornite bir kez daha popüler kültürün merkezi olduğunu kanıtlayacak. Twitter'daki bir gönderide duyurulan bu işbirliği, Fortnite hayranlarını oldukça heyecanlandırdı ve Avatar evreninin Fortnite dünyasına girişi büyük bir ilgiyle karşılandı.

Avatar: Son Hava Bükücü karakterleri Fortnite 'ta

Oyun içi mağazada, Avatar: Son Hava Bükücünün ana karakterlerinden bazılarının kostümleri ve aksesuarları yer alacak. İlginç bir şekilde dizinin ana karakteri olan Aang'in hemen satın alınabilir olmayacağı belirtildi. Bunun yerine, Aang'in daha sonraki bir tarihte bir etkinlik geçidi kapsamında oyuna ekleneceği söylendi.

Yip yip! Get ready, Avatar: The Last Airbender is coming to Fortnite. Katara, Zuko, and Toph land in the Shop tomorrow. pic.twitter.com/PlP1PWs7Bl — Fortnite (@FortniteGame) April 8, 2024

Katara, Toph ve Zuko gibi ana karakterlerin yanı sıra, Avatar: Korra'nın Efsanesi'nin baş karakteri de oyunun bir parçası olacak. Oyuncular, bu karakterlerin kostümlerine satın alarak ulaşabilecekler.

Epic Games, bu yeni karakterler için özel kostüm paketlerinin yanı sıra, oyun içi etkinlikler ve görevler de sunacak. Bu etkinlikler, oyunculara ödüller kazanma ve Avatar evreninin derinliklerine daha da dalmaları için fırsatlar sunacak. Ayrıca, Avatar: Son Havabükücü'nün efsanevi sahnelerini ve anlarını içeren özel etkinlikler de bekleniyor.

İlk etkinlik olan Avatar: Elements, 12 Nisan tarihinde başlayacak. Fortnite, son zamanlarda birçok farklı film, dizi ve müzik sanatçısı ile işbirlikleri yaparak oyuncularına sürekli yeni ve heyecan verici içerikler sunmaya devam ediyor.

Siz Avatar x Fortnite işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.