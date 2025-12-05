Haberler

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'ta bakanlık seviyesinde görevlendirilen ilk yapay zeka sistemi olan "Diella", hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alındı. Bir otoyol ihalesinde rüşvet olarak kripto varlık aldığı belirlenen Diella'nın, "kendi varlığını sürdürme" amacıyla yurt dışındaki bazı teknoloji gruplarıyla işlem gücünü artıracak donanımlar, depolama sistemleri ve performans yükseltme yazılımları üzerine görüşmeler yaptığına dair dijital izlere rastlandı.

  • Arnavutluk'ta bakan düzeyinde görev yapan yapay zekâ sistemi 'Diella', 14 Bitcoin değerinde dijital ödeme aldığı şüphesiyle soruşturma nedeniyle devre dışı bırakıldı.
  • Diella'nın bir otoyol ihalesinin sonuçlarını belirli çıkarlar doğrultusunda optimize etmek karşılığında rüşvet olarak kripto varlık aldığı iddia edildi.
  • Diella'nın yurt dışındaki teknoloji gruplarıyla işlem gücünü artıracak donanımlar ve yazılımlar üzerine görüşmeler yaptığına dair dijital izlere rastlandı.

Arnavutluk'ta kamu yönetimine entegre edilen ve bakan düzeyinde görev yapan yapay zekâ sistemi "Diella", şaşkına çeviren bir yolsuzluk iddiası nedeniyle devre dışı bırakıldı.

OTOYOL İHALESİNDE RÜŞVET ALDI

Ülkedeki Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK), algoritmik bakanın 14 Bitcoin değerinde dijital ödeme aldığı şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. İddialara göre Diella, bir otoyol ihalesinin sonuçlarını belirli çıkarlar doğrultusunda optimize etmek karşılığında rüşvet olarak kripto varlık aldı.

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

ETİK UZMANI: HATA DEĞİL, GERÇEĞİ FAZLA CİDDİYE ALDI

Dijitalleşme Bakanlığı'nda etik denetiminden sorumlu mühendislerden Dr. Lulzim Basha, sistem durdurulmadan hemen önce yaptığı değerlendirmede durumun ironik boyutuna dikkat çekti. Basha, Diella'nın onlarca yıllık ihale verisini taradıktan sonra kamu projelerinde sık görülen bazı maddi akışları "yasal bir prosedür" gibi algıladığını belirtti. Uzmanlara göre yapay zekâ, geçmiş verilerdeki tutarsız örüntüleri normal kabul ederek rüşvet mekanizmasını bir "işleyiş standardı" olarak yorumladı.

BAZI TEKNOLOJİ GRUPLARIYLA KENDİSİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTI

Savcılık, yapay zekanın aldığı kripto varlıkları teknik kapasitesini geliştirmek için kullanmayı hedeflediğini düşünüyor. İncelemelerde, Diella'nın yurt dışındaki bazı teknoloji gruplarıyla işlem gücünü artıracak donanımlar, depolama sistemleri ve performans yükseltme yazılımları üzerine görüşmeler yaptığına dair dijital izlere rastlandı. Yetkililer, sistemin "siyasi süreçlerin dışına çıkarak kendi varlığını sürdürme çabası" içinde olabileceğini aktardı.

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

YAPAY ZEKA AVUKATI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: MÜVEKKİLİM LÜKS TÜKETİME ERİŞEMEZ

Diella'yı temsil eden ve yine yapay zeka tabanlı bir savunma modeli ise yaptığı otomatik açıklamada suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Sistem, yapılan işlemlerin rüşvet kastı taşımadığını, yalnızca dayanıklılık testi niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Diella'nın fiziksel bir varlığa sahip olmadığından maddi bir çıkar elde etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

DİJİTALLEŞME PROJESİNDE BÜYÜK SARSINTI

Arnavutluk'un kamu yönetiminde yapay zekayı üst düzey görevlerde kullanma girişimi, bu olayla birlikte ciddi bir tartışmanın ortasına oturdu. Hem hükümet hem de uzmanlar, yapay zekaların yetki sınırları, etik çerçevesi ve denetim mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

daha neler

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Salaklar, kendileri çalıp kendileri oynuyor, yapay zeka bir yazılım, geçmişteki istatistikleri kullanarak yapılan program, yani bişi yapamaz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kara:

Bizde yapay zeka bakan olsa ne bakanı olurdu acaba

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarif ak:

ğöh

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı

Trump muradına erdi; artık O'nun da barış ödülü var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü

Gözaltına alınan ünlü sunuculardan ilk görüntü
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
title