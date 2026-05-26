Ferrari ilk elektrikli aracını tanıttı, hisse senetleri değer kaybetti

İtalyan lüks spor otomobil devi Ferrari'nin ilk elektrikli aracı, olumsuz tepkiler ve borsada değer kaybıyla karşılandı.

Şirketin hisse senetleri 26 Mayıs sabahı Milano borsasında %8 kadar değer kaybettikten sonra ilerleyen saatlerde değer kaybı %6'ya geriledi.

Luce (Işık) adı verilen, 550 bin euro etiketli araç Roma'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katıldığı bir törenle tanıtıldı.

Tanıtımda Ferrari Başkanı John Elkann, "Bu yeni model, Ferrari'yi dünya çapında anında tanınır kılan değerleri geleceğe taşıyacak" dedi.

Ancak aracın ilk görüntülerinin yayımlanmasının ardından, markanın anında tanınmasını sağlayan tasarımından uzak olduğu gerekçesiyle çok sayıda eleştiri geldi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Luce'nin kat kat daha ucuz orta segment araçlardan çok da farklı görünmediğini savundu. Aracın tasarımına "markaya hakaret", "(kurucu) Enzo Ferrari bundan utanırdı" gibi yorumlar geldi.

'Umarım at logosunu kaldırırlar'

Eleştiriler arasında en ağır olanlardan biri de, 1991-2014 yılları arasında şirketin başkanlığını yapan Luca Cordero di Montezemolo'dan geldi.

İtalya basınının görüşünü aldığı Montezemolo, "bir efsanenin yok edilmesi riskinden" söz etti ve "Umarım o arabadan at logosunu kaldırırlar" dedi.

Eski Ferrari Başkanı, espriyle karışık şekilde "En azından Çinliler bunu kopyalamaz" diye de ekledi.

Geçmişte Ferrari'de çalışmış olan eski bakan ve Eylem partisi lideri Senatör Carlo Calenda da "Ferrari Luce, Ferrari'yi sevenler veya benim gibi orada çalışmış olanlar için estetik ve teknolojik bir hakarettir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de eleştirilere katıldı ve sosyal medyada, "Elektrikli, inanılmaz derecede pahalı (€550.000!) ve estetik açıdan da söyleyecek söz yok... Bir Ferrari'den çok her şeye benziyor. Yenilik dedikleri bu mu? Enzo Ferrari ne derdi acaba..." diye yazdı.

Eleştirilere karşılık Ferrari'den yetkililerin yanıtı aracın bilinçli olarak "kutuplaştırıcı" tasarlandığı şeklinde oldu.

'Otomobillerin iPhone'u'

Luce, her tekerleğinde Ferrari tarafından üretilen bir elektrik motoruyla çalışıyor ve yaklaşık 2,5 saniyede 96 km hıza ulaşabiliyor.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, elektrikli otomobillerin çok hızlı ivme kazanabildiğini ve bunun "beyni rahatsız edebildiğini" söyledi. Şirket bunu engellemek için NASA ve çeşitli tıp merkezleriyle ortak çalışmalar yaptı.

Aracın tasarımı, eski Apple tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan LoveFrom ajansı tarafından yapıldı. Bu yüzden İtalya basınında yeni Ferrari için "otomobillerin iPhone'u" yakıştırması da yapıldı.

Basında ayrıca, şirketin muhtemelen geleneksel müşteri kitlesinin dışında halihazırda elektrikli araç kullanan kesimleri de hedeflediği vurgulandı.

Luce, lüks otomobil üreticilerinin elektrikli araç pazarına girişiyle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Lamborghini ve Porsche gibi firmalar, Çin'den gelen yoğun rekabet ve düşük talep gibi nedenlerle elektrikli araç üretme planlarını geri çekmişti.

ABD'de Donald Trump yönetiminin elektrikli araç teşviklerini kısması da çok sayıda marka için yatırım eğilimini benzinli araçlara yöneltmişti.

Ferrari'nin bu sektöre girişini "cesur" bir hamle diye tanımlayanlar da oldu.

Şirketin CEO'su Benedetto Vigna da "Bir şirketin liderliğini, cesaret ettiğinde ve yeni teknolojilerin zorluklarını göğüslediğinde gösterdiğine inanıyoruz" dedi.