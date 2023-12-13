EA, dolar kuruna geçti ve fiyatları arttırdı

Steam'in ardından EA da dolar kuruna geçerek fiyatlarını arttırdı. EA Play abonelik hizmeti de bu değişimden etkilendi.

Steam'in 20 Kasım'da dolar kuruna geçmesiyle başlayan can sıkıcı akıma maalesef EA de katıldı. Şirket, kısa süre önce tüm hizmetlerinde dolar kuruna geçti. Bu noktada EA FC 24 fiyat etiketine devasa bir zam gelirken, özellikle Türk oyuncuların sıklıkla tercih ettiği EA Play abonelik hizmeti de bu değişimden nasibini aldı.

EA resmen dolara geçti! EA FC 24 fiyatı ne kadar?

Bugüne dek 29,99 TL karşılığında deneyimleyebildiğimiz EA Play, son değişimle birlikte 5 dolar yani 145 TL oldu. Bunun yanı sıra bir üst seviye olan Play Pro katmanı ise 150 TL'den 15 dolara döndü. Bunu TL'ye çevirdiğimizde ise 435 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor.

Tabii en çok merak edilen oyun EA FC 24 diyebiliriz. Maalesef dolar kuruna geçişle birlikte sevilen futbol oyununun fiyatları da devasa bir oranda arttı. Kasım yüzde 50 üstünde indirimle 500 TL civarında satın alınabilen FC 24, bugün itibariyle 62.99 dolar, yani 1830 TL'den satılıyor.

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EA Sports FC 24 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.50GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA Sports FC 24 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı