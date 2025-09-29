Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden EA, rekor fiyata satıldı

Electronic Arts, 55 milyar dolarlık dev bir satın alma ücretiyle satıldı. Satın alma işlemin ardından EA hissesine sahip olanlar, hisse başına 210 dolar par alacak.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts, dev bir anlaşmayla satıldı. Anlaşma, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Jared Kushner'ın yatırım şirketi Affinity Partners tarafından oluşturulan bir konsorsiyumla imzalandı.

REKOR FİYATA SATILACAK

55 milyar dolara gerçekleşecek satın alma aynı zamanda tarihin en büyük borçla finanse edilen şirket devralma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Tüm hisselerin satın alınmasıyla şirket tamamen özel mülkiyete geçmesi beklenirken; satın alma fiyatı, hisse başına 210 dolar olarak belirlendi.