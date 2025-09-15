Dünya Dron Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

SAVUNMA sanayide mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında hizmet veren STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği Dünya Dron Şampiyonası'nda (WDC) 26 ülkeden gelen 32 dron pilotu, TEKNOFEST İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

STM, 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini alacak. WDC'nin yürütücülüğünü üstlenen STM, dron yarışçılarını TEKNOFEST'te buluşturacak. WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele edecek. Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan dron pilotları, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Güney Kore'den İspanya'ya, Ukrayna'dan Fransa'ya kadar, 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı WDC'de ter dökecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı ise TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nda (TDŞ) belli olacak.

MİNİ İHA'LAR VE MİLLİ FIRKATEYN GENÇLERLE BULUŞACAK

STM, teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5'inci gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında yerini alacak.

ÇOCUKLAR HAYALİNDEKİ TEKNOLOJİYİ ÇİZECEK

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST boyunca STM standında gençlere ve çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alacak. STM standını ziyaret edecekler, FPV (Birinci Şahıs Görüşü) dron simülasyon alanında, FPV dron kullanımını deneyimleyecek. Festivale katılanlar, STM standında yer alacak 'Dijital Hafıza Oyunu' ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. STM standında minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini deneyimleyecek. STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

'BAĞIMSIZLIK VİZYONUMUZU GENÇLERLE PAYLAŞIYORUZ'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz yaptığı yazılı açıklamada, "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan, Milli Teknoloji Hamlemizi büyüten en önemli etkinliğimiz. Gençlerimizin bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağlamak bizim için en değerli kazanım. STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz" dedi.